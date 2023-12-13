https://ria.ru/20231213/fosagro-1915473804.html

Балаковское подразделение "ФосАгро" —инвестор года в Саратовской области

Балаковское подразделение "ФосАгро" —инвестор года в Саратовской области - РИА Новости, 13.12.2023

Балаковское подразделение "ФосАгро" —инвестор года в Саратовской области

Балаковский филиал АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") стал победителем конкурса правительства Саратовской области "Инвестор года", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:03

2023-12-13T11:03

2023-12-13T11:03

фосагро

саратовская область

роман бусаргин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895627670_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_6b3a333a2fa8c9368acf2dedc5f2632b.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Балаковский филиал АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") стал победителем конкурса правительства Саратовской области "Инвестор года", сообщает пресс-служба компании. В конкурсе приняли участие 58 промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона. Звание "Инвестор года" получило Балаковское подразделение "ФосАгро", оно же признано лучшим в номинации "Социальная и туристическая сфера". Церемония награждения состоялась в правительстве Саратовской области. Дипломы победителям и лауреатам вручил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, говорится в сообщении. "Балаковскому филиалу АО "Апатит" в этом году исполняется 50 лет. И можно сказать, что победа в конкурсе – еще один подарок к юбилею. Приятно, что наш вклад в развитие социальной и туристической отраслей, в повышение промышленного потенциала региона в очередной раз так высоко оценили. Это значит, что наша комплексная работа приносит результат. В этом году компания "ФосАгро" инвестировала в развитие своего предприятия в Балакове 11,7 миллиарда рублей. Это рекорд! Средства были направлены на повышение эффективности имеющихся подразделений и строительство новых. Так, например, на этой неделе состоится торжественный пуск в эксплуатацию после коренной модернизации одной из сернокислотных установок. Ее производительность увеличена на 40%. При этом предприятие остаётся одним из ведущих налогоплательщиков в регионе, объемы годовых поступлений в консолидированный бюджет области в 2023 году превысят 2,3 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба директора Балаковского филиала АО "Апатит" Сергея Лобанова. За 10 минувших лет вклад ФосАгро в социальное развитие Саратовской области составляет более 4,5 миллиарда рублей. Эти средства позволили реализовать многочисленные социальные и благотворительные инициативы компании в области образования, детского и профессионального спорта, здравоохранения, сохранения культурного наследия, поддержки трудового коллектива, напомнили в пресс-службе. Как отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников, с Саратовской областью компанию связывают давние партнерские отношения, он подчеркнул, что в регионе создан комфортный инвестиционный климат. "Ежегодно между компанией и правительством области подписывается соглашение о сотрудничестве в области реализации крупных социальных и инвестиционных проектов. В силу своего удачного географического положения, близости к основным аграрным регионам страны Балаковский комплекс в полной мере ориентирован на решение ключевой для компании и для всей страны задачи – обеспечение отечественных аграриев высокоэффективными минеральными удобрениями. И со своей ролью защитника продовольственной безопасности России предприятие справляется вот уже 50 лет", - отметил Рыбников, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231121/fosagro-1910926843.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фосагро, саратовская область, роман бусаргин