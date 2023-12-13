https://ria.ru/20231213/fosagro-1915473804.html
Балаковское подразделение "ФосАгро" —инвестор года в Саратовской области
Балаковское подразделение "ФосАгро" —инвестор года в Саратовской области - РИА Новости, 13.12.2023
Балаковское подразделение "ФосАгро" —инвестор года в Саратовской области
Балаковский филиал АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") стал победителем конкурса правительства Саратовской области "Инвестор года", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:03
2023-12-13T11:03
2023-12-13T11:03
фосагро
саратовская область
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895627670_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_6b3a333a2fa8c9368acf2dedc5f2632b.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Балаковский филиал АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") стал победителем конкурса правительства Саратовской области "Инвестор года", сообщает пресс-служба компании. В конкурсе приняли участие 58 промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона. Звание "Инвестор года" получило Балаковское подразделение "ФосАгро", оно же признано лучшим в номинации "Социальная и туристическая сфера". Церемония награждения состоялась в правительстве Саратовской области. Дипломы победителям и лауреатам вручил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, говорится в сообщении. "Балаковскому филиалу АО "Апатит" в этом году исполняется 50 лет. И можно сказать, что победа в конкурсе – еще один подарок к юбилею. Приятно, что наш вклад в развитие социальной и туристической отраслей, в повышение промышленного потенциала региона в очередной раз так высоко оценили. Это значит, что наша комплексная работа приносит результат. В этом году компания "ФосАгро" инвестировала в развитие своего предприятия в Балакове 11,7 миллиарда рублей. Это рекорд! Средства были направлены на повышение эффективности имеющихся подразделений и строительство новых. Так, например, на этой неделе состоится торжественный пуск в эксплуатацию после коренной модернизации одной из сернокислотных установок. Ее производительность увеличена на 40%. При этом предприятие остаётся одним из ведущих налогоплательщиков в регионе, объемы годовых поступлений в консолидированный бюджет области в 2023 году превысят 2,3 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба директора Балаковского филиала АО "Апатит" Сергея Лобанова. За 10 минувших лет вклад ФосАгро в социальное развитие Саратовской области составляет более 4,5 миллиарда рублей. Эти средства позволили реализовать многочисленные социальные и благотворительные инициативы компании в области образования, детского и профессионального спорта, здравоохранения, сохранения культурного наследия, поддержки трудового коллектива, напомнили в пресс-службе. Как отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников, с Саратовской областью компанию связывают давние партнерские отношения, он подчеркнул, что в регионе создан комфортный инвестиционный климат. "Ежегодно между компанией и правительством области подписывается соглашение о сотрудничестве в области реализации крупных социальных и инвестиционных проектов. В силу своего удачного географического положения, близости к основным аграрным регионам страны Балаковский комплекс в полной мере ориентирован на решение ключевой для компании и для всей страны задачи – обеспечение отечественных аграриев высокоэффективными минеральными удобрениями. И со своей ролью защитника продовольственной безопасности России предприятие справляется вот уже 50 лет", - отметил Рыбников, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20231121/fosagro-1910926843.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895627670_220:0:1637:1063_1920x0_80_0_0_423e002fdde27396b934a5d528203e6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, саратовская область, роман бусаргин
ФосАгро, Саратовская область, Роман Бусаргин
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Балаковский филиал АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") стал победителем конкурса правительства Саратовской области "Инвестор года", сообщает пресс-служба компании.
В конкурсе приняли участие 58 промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона. Звание "Инвестор года" получило Балаковское подразделение "ФосАгро", оно же признано лучшим в номинации "Социальная и туристическая сфера". Церемония награждения состоялась в правительстве Саратовской области. Дипломы победителям и лауреатам вручил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
, говорится в сообщении.
"Балаковскому филиалу АО "Апатит" в этом году исполняется 50 лет. И можно сказать, что победа в конкурсе – еще один подарок к юбилею. Приятно, что наш вклад в развитие социальной и туристической отраслей, в повышение промышленного потенциала региона в очередной раз так высоко оценили. Это значит, что наша комплексная работа приносит результат. В этом году компания "ФосАгро" инвестировала в развитие своего предприятия в Балакове
11,7 миллиарда рублей. Это рекорд! Средства были направлены на повышение эффективности имеющихся подразделений и строительство новых. Так, например, на этой неделе состоится торжественный пуск в эксплуатацию после коренной модернизации одной из сернокислотных установок. Ее производительность увеличена на 40%. При этом предприятие остаётся одним из ведущих налогоплательщиков в регионе, объемы годовых поступлений в консолидированный бюджет области в 2023 году превысят 2,3 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба директора Балаковского филиала АО "Апатит" Сергея Лобанова.
За 10 минувших лет вклад ФосАгро в социальное развитие Саратовской области составляет более 4,5 миллиарда рублей. Эти средства позволили реализовать многочисленные социальные и благотворительные инициативы компании в области образования, детского и профессионального спорта, здравоохранения, сохранения культурного наследия, поддержки трудового коллектива, напомнили в пресс-службе.
"ФосАгро" вошла в топ-20 крупнейших компаний-инвесторов России
Как отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников, с Саратовской областью компанию связывают давние партнерские отношения, он подчеркнул, что в регионе создан комфортный инвестиционный климат.
"Ежегодно между компанией и правительством области подписывается соглашение о сотрудничестве в области реализации крупных социальных и инвестиционных проектов. В силу своего удачного географического положения, близости к основным аграрным регионам страны Балаковский комплекс в полной мере ориентирован на решение ключевой для компании и для всей страны задачи – обеспечение отечественных аграриев высокоэффективными минеральными удобрениями. И со своей ролью защитника продовольственной безопасности России
предприятие справляется вот уже 50 лет", - отметил Рыбников, слова которого приводятся в сообщении.