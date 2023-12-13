https://ria.ru/20231213/evrosoyuz-1915545412.html

США нажились на конфликте на Украине, заявил евродепутат

США нажились на конфликте на Украине, заявил евродепутат - РИА Новости, 13.12.2023

США нажились на конфликте на Украине, заявил евродепутат

США использовали значительную часть денег, обещанных Украине, на нужды собственной армии, бросив Евросоюз в одиночку заниматься ее восстановлением, что... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:14

2023-12-13T15:14

2023-12-13T15:15

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ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. США использовали значительную часть денег, обещанных Украине, на нужды собственной армии, бросив Евросоюз в одиночку заниматься ее восстановлением, что финансово его уничтожит, считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, об этом он сообщил в соцсети X. В конце ноября американский экспертный центр American Enterprise Institute сообщил, что 68 миллиардов долларов из суммы в 110 миллиардов, которую американские законодатели одобрили в качестве помощи Украине, тратятся на нужды армии США. Эти деньги идут на создание новых вооружений и замену уже поставленных Украине. "Более 60% средств, обещанных США Украине, были потрачены в США. Это гениальный ход [президента США] Джо Байдена, который закамуфлировал налоговое стимулирование нации международной гуманитарной солидарностью и борьбой за демократию", - написал политик. Он напомнил, что ЕС уже потратил 88 миллиардов евро на поддержку Киева и взял на себя обязательство вложить еще 70 миллиардов до 2027 года, то есть 158 миллиардов евро в целом. "За 8 тысяч километров от Украины США втянули ЕС в свой крестовый поход против России и Китая, оставив Европу иметь дело с последствиями только лишь на их территории. Сегодня политики в США отказываются финансировать [Владимира] Зеленского, и во всех американских экспертных центрах можно прочитать, что европейские страны сами должны платить за восстановление Украины - то, что финансовая ситуация стран ЕС никогда не позволит сделать", - сказал Мариани. Он отметил, что эта сумма не учитывает кредитов, предваряющих вступление Украины Евросоюз. "Стоимость вступления Украины в ЕС для европейских налогоплательщиков составит 190 миллиардов евро в течение 7 лет, писала Financial Times, а стоимость восстановления Украины ещё выше: 400 миллиардов евро. Это уничтожит Евросоюз", - заявил Мариани. По словам политика, "за свой проект США заставили платить Украину кровью, а ЕС - иметь дело с экономическими последствиями на их континенте, в то время как их компании смогли получить миллиарды, обещанные Украине".

https://ria.ru/20231212/tranzit-1915161613.html

https://ria.ru/20231212/siyyarto-1915400935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, франция, джо байден, тьерри мариани, евросоюз, европарламент