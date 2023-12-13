https://ria.ru/20231213/evakuatsiya-1915638868.html

КПП "Рафах" пересекли еще 28 эвакуированных россиян

КПП "Рафах" пересекли еще 28 эвакуированных россиян - РИА Новости, 13.12.2023

КПП "Рафах" пересекли еще 28 эвакуированных россиян

Пункт пропуска "Рафах" пересекли еще 28 эвакуированных граждан, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T20:53

2023-12-13T20:53

2023-12-13T20:53

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пункт пропуска "Рафах" пересекли еще 28 эвакуированных граждан, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Еще 28 эвакуированных граждан пересекли КПП "Рафах". В Каире в оперативном штабе МЧС России сотрудники ведомства обеспечивают людей питанием, водой. Оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире