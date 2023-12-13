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КПП "Рафах" пересекли еще 28 эвакуированных россиян
КПП "Рафах" пересекли еще 28 эвакуированных россиян - РИА Новости, 13.12.2023
КПП "Рафах" пересекли еще 28 эвакуированных россиян
Пункт пропуска "Рафах" пересекли еще 28 эвакуированных граждан, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T20:53
2023-12-13T20:53
2023-12-13T20:53
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пункт пропуска "Рафах" пересекли еще 28 эвакуированных граждан, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Еще 28 эвакуированных граждан пересекли КПП "Рафах". В Каире в оперативном штабе МЧС России сотрудники ведомства обеспечивают людей питанием, водой. Оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
КПП "Рафах" пересекли еще 28 эвакуированных россиян
МЧС: еще 28 эвакуированных граждан пересекли КПП "Рафах"