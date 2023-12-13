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В Госдуме стартовала акция "Елка желаний" - РИА Новости, 13.12.2023
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13:18 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/elka-1915509745.html
В Госдуме стартовала акция "Елка желаний"
В Госдуме стартовала акция "Елка желаний" - РИА Новости, 13.12.2023
В Госдуме стартовала акция "Елка желаний"
В Думе открыли "Елку желаний", на которой присутствовали депутаты и лидеры фракций, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:18
2023-12-13T13:18
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Думе открыли "Елку желаний", на которой присутствовали депутаты и лидеры фракций, передает корреспондент РИА Новости. Акция была проведена по инициативе председателя Комитета по молодежной политике Артема Метелева, о чем он сам сообщил на событии. Каждый депутат, участвующий в акции, снял с елки праздничную открытку и к Новому году обещал исполнить желание написавшего открытку ребенка. "Илья из Омска, 7 лет, мечтает посетить сибирские владения Деда Мороза. Думаю, мы это желание точно выполним, потому что в Омске есть специальный парк "Сибирские владения Деда Мороза", - сообщил на встрече первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что среди всех должностей, которые ему приходилось занимать в течение жизни, самой приятной была должность Деда Мороза в школе Орловской области. "Всех поздравляешь, говоришь добрые слова. Всех хочу поздравить с Новым годом", - сообщил он. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий "принял к исполнению" желания Полины из Мордовии и Варвары из Марий Эл посетить елку в Кремле и получить цифровое пианино. Руководитель фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев сообщил, что благодаря таким проектам, как "Елка желаний", общество становится более нравственным и добрым. "В прошлом году я вручал одной девочке гитару, у нее дефект руки, и гитару надо было подобрать под руку. Я на всю жизнь запомнил эту девочку. Выполнить ее желание было не так сложно, но это было нужно сделать. Сегодня мы обращаемся к обществу, а общество обращается к нам", - рассказал парламентарий.
https://ria.ru/20231213/elka-1915508514.html
https://ria.ru/20231207/mikroskop-1914450388.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме стартовала акция "Елка желаний"

В ГД открыли "Елку желаний", на которой присутствовали депутаты и лидеры фракций

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкБлаготворительная акция "Елка желаний"
Благотворительная акция Елка желаний
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Благотворительная акция "Елка желаний" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Думе открыли "Елку желаний", на которой присутствовали депутаты и лидеры фракций, передает корреспондент РИА Новости.
Акция была проведена по инициативе председателя Комитета по молодежной политике Артема Метелева, о чем он сам сообщил на событии.
Грузовик с главной елью страны в городском округе Щелково Московской области. 13 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Вчера, 13:14
Каждый депутат, участвующий в акции, снял с елки праздничную открытку и к Новому году обещал исполнить желание написавшего открытку ребенка.
"Илья из Омска, 7 лет, мечтает посетить сибирские владения Деда Мороза. Думаю, мы это желание точно выполним, потому что в Омске есть специальный парк "Сибирские владения Деда Мороза", - сообщил на встрече первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что среди всех должностей, которые ему приходилось занимать в течение жизни, самой приятной была должность Деда Мороза в школе Орловской области.
"Всех поздравляешь, говоришь добрые слова. Всех хочу поздравить с Новым годом", - сообщил он.
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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий "принял к исполнению" желания Полины из Мордовии и Варвары из Марий Эл посетить елку в Кремле и получить цифровое пианино.
Руководитель фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев сообщил, что благодаря таким проектам, как "Елка желаний", общество становится более нравственным и добрым.
"В прошлом году я вручал одной девочке гитару, у нее дефект руки, и гитару надо было подобрать под руку. Я на всю жизнь запомнил эту девочку. Выполнить ее желание было не так сложно, но это было нужно сделать. Сегодня мы обращаемся к обществу, а общество обращается к нам", - рассказал парламентарий.
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