https://ria.ru/20231213/ekstremisty-1915434529.html

СМИ: суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины

СМИ: суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины - РИА Новости, 13.12.2023

СМИ: суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины

Суд передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, владельцами которого оказались члены экстремистской группы, спонсировавшие ВСУ и... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T03:25

2023-12-13T03:25

2023-12-13T11:13

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Суд передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, владельцами которого оказались члены экстремистской группы, спонсировавшие ВСУ и выступавшие против специальной военной операции, пишет газета "Коммерсантъ". "Генпрокуратура <...> просила суд запретить деятельность господ Ефименко и Андреевой в России, поскольку она является экстремистской, а подконтрольные им предприятия в России передать Росимуществу. К вечеру вторника, 12 декабря, судья полностью удовлетворила заявление Генпрокуратуры, распорядившись, чтобы оно было исполнено немедленно", — говорится в материале.Холдингом управляли бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева, утверждает газета со ссылкой на источники. В холдинг входят компании в Волгоградской Свердловской, Ярославской областях, а также в Татарстане. Среди них — ООО "Вати-Авто", ПАО "УралАТИ", "Фритекс" и другие, пишет издание. Все предприятия холдинга имеют особую значимость для обороноспособности государства и не могут находиться в собственности у лиц, выступающих против России, сообщила газета со ссылкой на иск замгенпрокурора Игоря Ткачева.Владельцы холдинга помогали ВСУ через Белоцерковский благотворительный фонд. Кроме того, Ефименко в роли президента украинского ООО "Биофарма Плазма" использовал ресурсы компании для приобретения и поставок боевикам дронов, тактических рюкзаков, аптечек, медикаментов, продуктов питания. По данным газеты, сестра Ефименко получила гражданство России в 2022 году и сменила ФИО, став Елизаветой Андреевой, чтобы "скрыть свою родственную связь" с бывшим украинским чиновником и его участие во владении холдингом. Получив паспорт, она сразу улетела в ОАЭ, что, по мнению генпрокуратуры, свидетельствует о "злоупотреблении госпожой Андреевой своим правом на получение российского гражданства". Издание уточняет, что ей принадлежало более 96% акционерного капитала ПАО "УралАТИ" и 59% АО "Фритекс". Как отметила в своем иске Генпрокуратура, получаемые в России доходы позволили экстремистам "высвобождать на территории Украины свои активы и тратить их на борьбу с Российской Федерацией".В ведомстве также указали, что подконтрольность членам экстремистского объединения предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, "создает серьезную угрозу безопасности российского государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной и иной значимой информации недружественным странам".

https://ria.ru/20231212/simvolika-1915214004.html

https://ria.ru/20231127/ekstremizm-1912149689.html

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происшествия, россия, украина, ярославская область, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), вооруженные силы украины