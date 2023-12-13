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СМИ: суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины - РИА Новости, 13.12.2023
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03:25 13.12.2023 (обновлено: 11:13 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/ekstremisty-1915434529.html
СМИ: суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины
СМИ: суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ: суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины
Суд передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, владельцами которого оказались члены экстремистской группы, спонсировавшие ВСУ и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T03:25
2023-12-13T11:13
происшествия
россия
украина
ярославская область
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Суд передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, владельцами которого оказались члены экстремистской группы, спонсировавшие ВСУ и выступавшие против специальной военной операции, пишет газета "Коммерсантъ". &quot;Генпрокуратура &lt;...&gt; просила суд запретить деятельность господ Ефименко и Андреевой в России, поскольку она является экстремистской, а подконтрольные им предприятия в России передать Росимуществу. К вечеру вторника, 12 декабря, судья полностью удовлетворила заявление Генпрокуратуры, распорядившись, чтобы оно было исполнено немедленно&quot;, — говорится в материале.Холдингом управляли бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева, утверждает газета со ссылкой на источники. В холдинг входят компании в Волгоградской Свердловской, Ярославской областях, а также в Татарстане. Среди них — ООО "Вати-Авто", ПАО "УралАТИ", "Фритекс" и другие, пишет издание. Все предприятия холдинга имеют особую значимость для обороноспособности государства и не могут находиться в собственности у лиц, выступающих против России, сообщила газета со ссылкой на иск замгенпрокурора Игоря Ткачева.Владельцы холдинга помогали ВСУ через Белоцерковский благотворительный фонд. Кроме того, Ефименко в роли президента украинского ООО "Биофарма Плазма" использовал ресурсы компании для приобретения и поставок боевикам дронов, тактических рюкзаков, аптечек, медикаментов, продуктов питания. По данным газеты, сестра Ефименко получила гражданство России в 2022 году и сменила ФИО, став Елизаветой Андреевой, чтобы "скрыть свою родственную связь" с бывшим украинским чиновником и его участие во владении холдингом. Получив паспорт, она сразу улетела в ОАЭ, что, по мнению генпрокуратуры, свидетельствует о "злоупотреблении госпожой Андреевой своим правом на получение российского гражданства". Издание уточняет, что ей принадлежало более 96% акционерного капитала ПАО "УралАТИ" и 59% АО "Фритекс". Как отметила в своем иске Генпрокуратура, получаемые в России доходы позволили экстремистам "высвобождать на территории Украины свои активы и тратить их на борьбу с Российской Федерацией".В ведомстве также указали, что подконтрольность членам экстремистского объединения предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, "создает серьезную угрозу безопасности российского государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной и иной значимой информации недружественным странам".
https://ria.ru/20231212/simvolika-1915214004.html
https://ria.ru/20231127/ekstremizm-1912149689.html
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происшествия, россия, украина, ярославская область, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Украина, Ярославская область, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Вооруженные силы Украины
СМИ: суд конфисковал холдинг у экстремистов с Украины

"Ъ": подконтрольный спонсорам ВСУ оборонный холдинг передали Росимуществу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровке в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровке в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Суд передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, владельцами которого оказались члены экстремистской группы, спонсировавшие ВСУ и выступавшие против специальной военной операции, пишет газета "Коммерсантъ".
«

"Генпрокуратура <...> просила суд запретить деятельность господ Ефименко и Андреевой в России, поскольку она является экстремистской, а подконтрольные им предприятия в России передать Росимуществу. К вечеру вторника, 12 декабря, судья полностью удовлетворила заявление Генпрокуратуры, распорядившись, чтобы оно было исполнено немедленно", — говорится в материале.

Холдингом управляли бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева, утверждает газета со ссылкой на источники. В холдинг входят компании в Волгоградской Свердловской, Ярославской областях, а также в Татарстане. Среди них — ООО "Вати-Авто", ПАО "УралАТИ", "Фритекс" и другие, пишет издание. Все предприятия холдинга имеют особую значимость для обороноспособности государства и не могут находиться в собственности у лиц, выступающих против России, сообщила газета со ссылкой на иск замгенпрокурора Игоря Ткачева.
Владельцы холдинга помогали ВСУ через Белоцерковский благотворительный фонд. Кроме того, Ефименко в роли президента украинского ООО "Биофарма Плазма" использовал ресурсы компании для приобретения и поставок боевикам дронов, тактических рюкзаков, аптечек, медикаментов, продуктов питания.
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По данным газеты, сестра Ефименко получила гражданство России в 2022 году и сменила ФИО, став Елизаветой Андреевой, чтобы "скрыть свою родственную связь" с бывшим украинским чиновником и его участие во владении холдингом. Получив паспорт, она сразу улетела в ОАЭ, что, по мнению генпрокуратуры, свидетельствует о "злоупотреблении госпожой Андреевой своим правом на получение российского гражданства".
Издание уточняет, что ей принадлежало более 96% акционерного капитала ПАО "УралАТИ" и 59% АО "Фритекс".
Как отметила в своем иске Генпрокуратура, получаемые в России доходы позволили экстремистам "высвобождать на территории Украины свои активы и тратить их на борьбу с Российской Федерацией".
В ведомстве также указали, что подконтрольность членам экстремистского объединения предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, "создает серьезную угрозу безопасности российского государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной и иной значимой информации недружественным странам".
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ПроисшествияРоссияУкраинаЯрославская областьГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Вооруженные силы Украины
 
 
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