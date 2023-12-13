https://ria.ru/20231213/ekonomika-1915582687.html

Гаврилов заявил о высокой адаптивности экономики России в условиях санкций

Гаврилов заявил о высокой адаптивности экономики России в условиях санкций - РИА Новости, 13.12.2023

Гаврилов заявил о высокой адаптивности экономики России в условиях санкций

Высокая адаптивность экономики России и ее многонационального народа позволили добиться экономического роста, опережающего ведущие страны Евросоюза, заявил в... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:11

2023-12-13T17:11

2023-12-13T17:11

россия

константин гаврилов

экономика

евросоюз

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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Высокая адаптивность экономики России и ее многонационального народа позволили добиться экономического роста, опережающего ведущие страны Евросоюза, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Незаконные, противоречащие Уставу ООН рестрикции Запада, вопреки ожиданиям инициаторов, не снизили геополитического влияния Российской Федерации. Напротив, высокая адаптивность нашей экономики и нашего многонационального народа позволили добиться экономического роста, опережающего ведущие страны Евросоюза", - сказал Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. По словам дипломата, не увенчались успехом и консолидированные усилия США, ЕС и НАТО по введению России в политическую изоляцию. "Наша страна продолжает концентрировать созидательную энергию для расширения взаимовыгодного сотрудничества с независимыми игроками на всех континентах. В следующем году Россия будет председательствовать в Содружестве независимых государств – самых близких для нас партнёров. Будем готовиться к председательству и в рамках БРИКС. Особое внимание уделим работе с коллегами по ШОС, ставшей институциональной опорой "большой Евразии", - добавил глава делегации.

https://ria.ru/20231213/vetnam-1915408651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, константин гаврилов, экономика, евросоюз