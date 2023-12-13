Гаврилов заявил о высокой адаптивности экономики России в условиях санкций
Гаврилов: адаптивность российской экономики позволила опередить страны Евросоюза
© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Высокая адаптивность экономики России и ее многонационального народа позволили добиться экономического роста, опережающего ведущие страны Евросоюза, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Незаконные, противоречащие Уставу ООН рестрикции Запада, вопреки ожиданиям инициаторов, не снизили геополитического влияния Российской Федерации. Напротив, высокая адаптивность нашей экономики и нашего многонационального народа позволили добиться экономического роста, опережающего ведущие страны Евросоюза", - сказал Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
"Наша страна продолжает концентрировать созидательную энергию для расширения взаимовыгодного сотрудничества с независимыми игроками на всех континентах. В следующем году Россия будет председательствовать в Содружестве независимых государств – самых близких для нас партнёров. Будем готовиться к председательству и в рамках БРИКС. Особое внимание уделим работе с коллегами по ШОС, ставшей институциональной опорой "большой Евразии", - добавил глава делегации.