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Гаврилов заявил о высокой адаптивности экономики России в условиях санкций - РИА Новости, 13.12.2023
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17:11 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/ekonomika-1915582687.html
Гаврилов заявил о высокой адаптивности экономики России в условиях санкций
Гаврилов заявил о высокой адаптивности экономики России в условиях санкций - РИА Новости, 13.12.2023
Гаврилов заявил о высокой адаптивности экономики России в условиях санкций
Высокая адаптивность экономики России и ее многонационального народа позволили добиться экономического роста, опережающего ведущие страны Евросоюза, заявил в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:11
2023-12-13T17:11
россия
константин гаврилов
экономика
евросоюз
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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Высокая адаптивность экономики России и ее многонационального народа позволили добиться экономического роста, опережающего ведущие страны Евросоюза, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Незаконные, противоречащие Уставу ООН рестрикции Запада, вопреки ожиданиям инициаторов, не снизили геополитического влияния Российской Федерации. Напротив, высокая адаптивность нашей экономики и нашего многонационального народа позволили добиться экономического роста, опережающего ведущие страны Евросоюза", - сказал Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. По словам дипломата, не увенчались успехом и консолидированные усилия США, ЕС и НАТО по введению России в политическую изоляцию. "Наша страна продолжает концентрировать созидательную энергию для расширения взаимовыгодного сотрудничества с независимыми игроками на всех континентах. В следующем году Россия будет председательствовать в Содружестве независимых государств – самых близких для нас партнёров. Будем готовиться к председательству и в рамках БРИКС. Особое внимание уделим работе с коллегами по ШОС, ставшей институциональной опорой "большой Евразии", - добавил глава делегации.
https://ria.ru/20231213/vetnam-1915408651.html
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россия, константин гаврилов, экономика, евросоюз
Россия, Константин Гаврилов, Экономика, Евросоюз
Гаврилов заявил о высокой адаптивности экономики России в условиях санкций

Гаврилов: адаптивность российской экономики позволила опередить страны Евросоюза

© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
© Arms Control Delegation in Vienna
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Высокая адаптивность экономики России и ее многонационального народа позволили добиться экономического роста, опережающего ведущие страны Евросоюза, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Незаконные, противоречащие Уставу ООН рестрикции Запада, вопреки ожиданиям инициаторов, не снизили геополитического влияния Российской Федерации. Напротив, высокая адаптивность нашей экономики и нашего многонационального народа позволили добиться экономического роста, опережающего ведущие страны Евросоюза", - сказал Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
По словам дипломата, не увенчались успехом и консолидированные усилия США, ЕС и НАТО по введению России в политическую изоляцию.
"Наша страна продолжает концентрировать созидательную энергию для расширения взаимовыгодного сотрудничества с независимыми игроками на всех континентах. В следующем году Россия будет председательствовать в Содружестве независимых государств – самых близких для нас партнёров. Будем готовиться к председательству и в рамках БРИКС. Особое внимание уделим работе с коллегами по ШОС, ставшей институциональной опорой "большой Евразии", - добавил глава делегации.
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РоссияКонстантин ГавриловЭкономикаЕвросоюз
 
 
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