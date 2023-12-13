https://ria.ru/20231213/dvizhenie-1915485466.html

Несколько улиц в центре Москвы 14 декабря временно перекроют для проезда

Несколько улиц в центре Москвы 14 декабря временно перекроют для проезда - РИА Новости, 13.12.2023

Несколько улиц в центре Москвы 14 декабря временно перекроют для проезда

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет временно перекрыто 14 декабря, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 13.12.2023

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2023-12-13T11:48

2023-12-13T11:50

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы будет временно перекрыто 14 декабря, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "14 декабря будет временно закрыто движение на ряде улиц в центре. Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 00.01 до окончания мероприятия движение будет временно закрыто на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади. Также на улицах Ильинка и Варварка будет временно недоступна парковка до окончания мероприятия. "Планируйте маршрут заранее и обращайте внимание на знаки. Рекомендуем в течение дня использовать городской транспорт для поездок в центр - метро, МЦК, МЦД", - добавили в сообщении. В четверг, 14 декабря, пройдет прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20231211/proezd-1915033511.html

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общество, москва, россия, московское центральное кольцо (мцк)