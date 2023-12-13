https://ria.ru/20231213/doma-1915480012.html

В Подмосковье построили два дома на 1182 квартиры

В Подмосковье построили два дома на 1182 квартиры - РИА Новости, 13.12.2023

В Подмосковье построили два дома на 1182 квартиры

В Ленинском городском округе построили два дома на 1182 квартиры, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:30

2023-12-13T11:30

2023-12-13T11:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

пик

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905314049_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc02afa9d7a48c04a67fa2c6353d427.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Ленинском городском округе построили два дома на 1182 квартиры, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья. ЖК "Восточное Бутово" — это микрорайон Ленинского городского округа. В нем проживает свыше 30 тысяч человек. На территории ЖК возвели два дома на 1182 квартиры. Разрешения на ввод в эксплуатацию выданы министерством жилищной политики Подмосковья. Девелопер проекта — компания ПИК. Как отметили в пресс-службе, развитие социальной инфраструктуры имеет приоритетное значение при возведении жилых комплексов. В ЖК "Восточное Бутово" уже работают два детских сада для 500 малышей и школа на 1375 мест. Осенью там также открылись еще два детских сада для 550 малышей и поликлиника на 100 посещений в смену. В проекте также два пешеходных бульвара — по одному из них уже можно гулять и кататься на велосипеде. Всего новоселами в жилом комплексе стали более 10 тысяч семей.

https://ria.ru/20231213/gostekhnadzor-1915478794.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), пик, жилье