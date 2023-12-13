https://ria.ru/20231213/doma-1915480012.html
В Подмосковье построили два дома на 1182 квартиры
В Подмосковье построили два дома на 1182 квартиры - РИА Новости, 13.12.2023
В Подмосковье построили два дома на 1182 квартиры
В Ленинском городском округе построили два дома на 1182 квартиры, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:30
2023-12-13T11:30
2023-12-13T11:30
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Ленинском городском округе построили два дома на 1182 квартиры, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья. ЖК "Восточное Бутово" — это микрорайон Ленинского городского округа. В нем проживает свыше 30 тысяч человек. На территории ЖК возвели два дома на 1182 квартиры. Разрешения на ввод в эксплуатацию выданы министерством жилищной политики Подмосковья. Девелопер проекта — компания ПИК. Как отметили в пресс-службе, развитие социальной инфраструктуры имеет приоритетное значение при возведении жилых комплексов. В ЖК "Восточное Бутово" уже работают два детских сада для 500 малышей и школа на 1375 мест. Осенью там также открылись еще два детских сада для 550 малышей и поликлиника на 100 посещений в смену. В проекте также два пешеходных бульвара — по одному из них уже можно гулять и кататься на велосипеде. Всего новоселами в жилом комплексе стали более 10 тысяч семей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), пик, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ПИК, Жилье
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Ленинском городском округе построили два дома на 1182 квартиры, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.
ЖК "Восточное Бутово" — это микрорайон Ленинского городского округа. В нем проживает свыше 30 тысяч человек. На территории ЖК возвели два дома на 1182 квартиры. Разрешения на ввод в эксплуатацию выданы министерством жилищной политики Подмосковья. Девелопер проекта — компания ПИК
.
Как отметили в пресс-службе, развитие социальной инфраструктуры имеет приоритетное значение при возведении жилых комплексов. В ЖК "Восточное Бутово" уже работают два детских сада для 500 малышей и школа на 1375 мест.
Осенью там также открылись еще два детских сада для 550 малышей и поликлиника на 100 посещений в смену. В проекте также два пешеходных бульвара — по одному из них уже можно гулять и кататься на велосипеде. Всего новоселами в жилом комплексе стали более 10 тысяч семей.
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