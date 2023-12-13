https://ria.ru/20231213/dom-1915492887.html

В Тюмени сдали дом, построенный с помощью инфраструктурных облигаций

В Тюмени сдали дом, построенный с помощью инфраструктурных облигаций - РИА Новости, 13.12.2023

В Тюмени сдали дом, построенный с помощью инфраструктурных облигаций

Жилой дом, построенный с использованием средств инфраструктурных облигаций, введен в эксплуатацию в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:14

2023-12-13T12:14

2023-12-13T12:14

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тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 13 дек – РИА Новости. Жилой дом, построенный с использованием средств инфраструктурных облигаций, введен в эксплуатацию в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. "Тридцатиквартирный дом, возведенный с использованием средств инфраструктурных облигаций Дом.рф в рамках комплексной застройки территории вдоль Московского тракта в Тюмени, успешно введен в эксплуатацию. По поручению губернатора Александра Моора в церемонии ввода в строй первого дома в новом жилом массиве принял участие заместитель главы региона Сергей Шустов. Качество строительства оценил и управляющий директор Института развития Дом.рф Анатолий Азизов", - отмечается в сообщении. Строительство четырех домов в первой очереди площадью 81 тысяча квадратных метров ведет компания "ИСБ-Девелопмент". Жилой комплекс рассчитан на 1127 квартир. Всего в течение десяти лет планируется возведение более 500 тысяч квадратных метров жилья. Для успешной реализации жилищного проекта Дом.рф в рамках механизма инфраструктурных облигаций выделила застройщику 810 миллионов рублей льготного займа, которые были направлены на проектирование и строительство котельной и коммунальных сетей. Отмечается, что это уже второй проект комплексной застройки, который реализуется в Тюменской области с применением инфраструктурных облигаций. В рамках первого проекта застройщик "Страна Запад" возводит 24 многоквартирных дома в ЖК "Домашний" микрорайоне Плеханово. В них смогут жить 8,5 тысячи семей. На средства льготного займа построены газовая котельная, инженерные сети и дороги. Тюменская область стала первым регионом в России, где были сданы в эксплуатацию дома в проектах комплексной застройки с применением инфраструктурных облигаций. В ноябре 2022 года был введен в строй дом в Плеханово.

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тюмень, тюменская область, александр моор