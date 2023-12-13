СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами
БНР: болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутаты Народного собрания Болгарии в пылу дискуссии о финансовой поддержке Киева начали называть друг друга фашистами, передает Болгарское национальное радио (БНР).
Ранее сегодня парламент 116 голосами "за" ратифицировал гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи Украине в размере 3,6 миллиарда евро. Против выступили 48 депутатов и шесть воздержались. Гарантии, которые должна предоставить Болгария, составляют более 16 миллионов евро.
Необходимость расстаться с такой суммой вызвала гнев оппозиции и привела к взаимным обвинениям в фашизме и предательстве национальных интересов. Лидер пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов вступил в спор с заместителем спикера Росицей Кировой и сопредседателем фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") Атанасом Атанасовым.
"На счету Украины уже миллиарды, которые мы передали. И в то же время болгарские младенцы должны быть спасены на наши стотинки <...> Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму", — подчеркнул Костадинов.
Замспикера призвала политика к порядку. При этом глава фракции ПП-ДБ заявил, что его называют фашистом люди, которые "сами ведут себя по-фашистски".
В начале декабря президент Болгарии Румен Радев заблокировал безвозмездную передачу Украине ста списанных бронетранспортеров. Среди прочего он отметил, что депутаты не учли потребности пограничной полиции и пожарной охраны, а также вопросы безопасности населения. Президент отправил закон на доработку в парламент.