https://ria.ru/20231213/deputaty-1915632931.html

СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами

СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами - РИА Новости, 13.12.2023

СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами

Депутаты Народного собрания Болгарии в пылу дискуссии о финансовой поддержке Киева начали называть друг друга фашистами, передает Болгарское национальное радио... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T20:01

2023-12-13T20:01

2023-12-13T20:36

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутаты Народного собрания Болгарии в пылу дискуссии о финансовой поддержке Киева начали называть друг друга фашистами, передает Болгарское национальное радио (БНР). Ранее сегодня парламент 116 голосами "за" ратифицировал гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи Украине в размере 3,6 миллиарда евро. Против выступили 48 депутатов и шесть воздержались. Гарантии, которые должна предоставить Болгария, составляют более 16 миллионов евро. Необходимость расстаться с такой суммой вызвала гнев оппозиции и привела к взаимным обвинениям в фашизме и предательстве национальных интересов. Лидер пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов вступил в спор с заместителем спикера Росицей Кировой и сопредседателем фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") Атанасом Атанасовым. "На счету Украины уже миллиарды, которые мы передали. И в то же время болгарские младенцы должны быть спасены на наши стотинки <...> Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму", — подчеркнул Костадинов.Замспикера призвала политика к порядку. При этом глава фракции ПП-ДБ заявил, что его называют фашистом люди, которые "сами ведут себя по-фашистски".В начале декабря президент Болгарии Румен Радев заблокировал безвозмездную передачу Украине ста списанных бронетранспортеров. Среди прочего он отметил, что депутаты не учли потребности пограничной полиции и пожарной охраны, а также вопросы безопасности населения. Президент отправил закон на доработку в парламент.

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915577854.html

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