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СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами - РИА Новости, 13.12.2023
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20:01 13.12.2023 (обновлено: 20:36 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/deputaty-1915632931.html
СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами
СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами
Депутаты Народного собрания Болгарии в пылу дискуссии о финансовой поддержке Киева начали называть друг друга фашистами, передает Болгарское национальное радио... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T20:01
2023-12-13T20:36
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еврокомиссия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутаты Народного собрания Болгарии в пылу дискуссии о финансовой поддержке Киева начали называть друг друга фашистами, передает Болгарское национальное радио (БНР). Ранее сегодня парламент 116 голосами "за" ратифицировал гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи Украине в размере 3,6 миллиарда евро. Против выступили 48 депутатов и шесть воздержались. Гарантии, которые должна предоставить Болгария, составляют более 16 миллионов евро. Необходимость расстаться с такой суммой вызвала гнев оппозиции и привела к взаимным обвинениям в фашизме и предательстве национальных интересов. Лидер пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов вступил в спор с заместителем спикера Росицей Кировой и сопредседателем фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") Атанасом Атанасовым. "На счету Украины уже миллиарды, которые мы передали. И в то же время болгарские младенцы должны быть спасены на наши стотинки &lt;...&gt; Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму", — подчеркнул Костадинов.Замспикера призвала политика к порядку. При этом глава фракции ПП-ДБ заявил, что его называют фашистом люди, которые "сами ведут себя по-фашистски".В начале декабря президент Болгарии Румен Радев заблокировал безвозмездную передачу Украине ста списанных бронетранспортеров. Среди прочего он отметил, что депутаты не учли потребности пограничной полиции и пожарной охраны, а также вопросы безопасности населения. Президент отправил закон на доработку в парламент.
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915577854.html
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в мире, украина, еврокомиссия, болгария, возрождение
В мире, Украина, Еврокомиссия, Болгария, Возрождение
СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами

БНР: болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами

© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутаты Народного собрания Болгарии в пылу дискуссии о финансовой поддержке Киева начали называть друг друга фашистами, передает Болгарское национальное радио (БНР).
Ранее сегодня парламент 116 голосами "за" ратифицировал гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи Украине в размере 3,6 миллиарда евро. Против выступили 48 депутатов и шесть воздержались. Гарантии, которые должна предоставить Болгария, составляют более 16 миллионов евро.
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Необходимость расстаться с такой суммой вызвала гнев оппозиции и привела к взаимным обвинениям в фашизме и предательстве национальных интересов. Лидер пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов вступил в спор с заместителем спикера Росицей Кировой и сопредседателем фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") Атанасом Атанасовым.
"На счету Украины уже миллиарды, которые мы передали. И в то же время болгарские младенцы должны быть спасены на наши стотинки <...> Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму", — подчеркнул Костадинов.
Замспикера призвала политика к порядку. При этом глава фракции ПП-ДБ заявил, что его называют фашистом люди, которые "сами ведут себя по-фашистски".
В начале декабря президент Болгарии Румен Радев заблокировал безвозмездную передачу Украине ста списанных бронетранспортеров. Среди прочего он отметил, что депутаты не учли потребности пограничной полиции и пожарной охраны, а также вопросы безопасности населения. Президент отправил закон на доработку в парламент.
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