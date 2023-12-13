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В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы - РИА Новости, 13.12.2023
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09:39 13.12.2023 (обновлено: 10:27 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/dardanelly-1915454232.html
В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы
В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы - РИА Новости, 13.12.2023
В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы
Турецкие власти объявили в среду о закрытии пролива Дарданеллы для транзита судов в обе стороны из-за тумана. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:39
2023-12-13T10:27
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СТАМБУЛ, 13 дек - РИА Новости. Турецкие власти объявили в среду о закрытии пролива Дарданеллы для транзита судов в обе стороны из-за тумана."В связи с неблагоприятными погодными условиями (туманом) пролив Дарданеллы закрыт с 09.00 (совпадает с мск - ред.) для транзита судов в обе стороны", - сообщила пресс-служба Генерального управления береговой охраны.
https://ria.ru/20231211/turtsiya-1915105961.html
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турция, дарданеллы, в мире
Турция, Дарданеллы, В мире
В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы

В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы из-за густого тумана

CC BY-SA 2.0 / calflier001 / THE DARDANELLESДарданелльский пролив в районе города Чанаккале
Дарданелльский пролив в районе города Чанаккале - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
CC BY-SA 2.0 / calflier001 / THE DARDANELLES
Дарданелльский пролив в районе города Чанаккале. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 дек - РИА Новости. Турецкие власти объявили в среду о закрытии пролива Дарданеллы для транзита судов в обе стороны из-за тумана.
«
"В связи с неблагоприятными погодными условиями (туманом) пролив Дарданеллы закрыт с 09.00 (совпадает с мск - ред.) для транзита судов в обе стороны", - сообщила пресс-служба Генерального управления береговой охраны.
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