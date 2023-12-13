https://ria.ru/20231213/dardanelly-1915454232.html
В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы
В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы - РИА Новости, 13.12.2023
В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы
Турецкие власти объявили в среду о закрытии пролива Дарданеллы для транзита судов в обе стороны из-за тумана. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:39
2023-12-13T09:39
2023-12-13T10:27
турция
дарданеллы
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150486/03/1504860330_0:106:3311:1968_1920x0_80_0_0_9fc6b6c39bdf154584e4e234676b1f0f.jpg
СТАМБУЛ, 13 дек - РИА Новости. Турецкие власти объявили в среду о закрытии пролива Дарданеллы для транзита судов в обе стороны из-за тумана."В связи с неблагоприятными погодными условиями (туманом) пролив Дарданеллы закрыт с 09.00 (совпадает с мск - ред.) для транзита судов в обе стороны", - сообщила пресс-служба Генерального управления береговой охраны.
https://ria.ru/20231211/turtsiya-1915105961.html
турция
дарданеллы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150486/03/1504860330_259:0:3050:2093_1920x0_80_0_0_2172365f4364d6e2075e083db96b1cd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, дарданеллы, в мире
Турция, Дарданеллы, В мире
В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы
В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы из-за густого тумана