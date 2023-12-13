https://ria.ru/20231213/dardanelly-1915454232.html

В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы

В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы - РИА Новости, 13.12.2023

В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы

Турецкие власти объявили в среду о закрытии пролива Дарданеллы для транзита судов в обе стороны из-за тумана. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:39

2023-12-13T09:39

2023-12-13T10:27

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СТАМБУЛ, 13 дек - РИА Новости. Турецкие власти объявили в среду о закрытии пролива Дарданеллы для транзита судов в обе стороны из-за тумана."В связи с неблагоприятными погодными условиями (туманом) пролив Дарданеллы закрыт с 09.00 (совпадает с мск - ред.) для транзита судов в обе стороны", - сообщила пресс-служба Генерального управления береговой охраны.

https://ria.ru/20231211/turtsiya-1915105961.html

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турция, дарданеллы, в мире