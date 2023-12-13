https://ria.ru/20231213/chechnya-1915587834.html
Кадыров рассказал, какой видит Чечню в будущем
Кадыров рассказал, какой видит Чечню в будущем - РИА Новости, 13.12.2023
Кадыров рассказал, какой видит Чечню в будущем
Власти Чечни хотят, чтобы "республика была на первом месте по всем направлениям", а Грозный и другие города стали "неузнаваемы", заявил глава региона Рамзан... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:28
2023-12-13T17:28
2023-12-13T17:28
грозный
рамзан кадыров
политика
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Власти Чечни хотят, чтобы "республика была на первом месте по всем направлениям", а Грозный и другие города стали "неузнаваемы", заявил глава региона Рамзан Кадыров в среду в ходе прямой линии с жителями республики. "Хотим, чтобы республика была на первом месте по всем направлениям. Развивалась медицина, образование, туризм. Чтобы был благоприятный регион во всех отношениях. Через пять лет Грозный и другие города будут неузнаваемы!" - сказал Кадыров, отвечая на вопрос, какой он видит республику в будущем.
https://ria.ru/20231213/kadyrov-1915579143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грозный, рамзан кадыров, политика, чеченская республика (чечня)
Грозный, Рамзан Кадыров, Политика, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров рассказал, какой видит Чечню в будущем
Кадыров выразил желание видеть Чечню на первом месте по всем направлениям
ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Власти Чечни хотят, чтобы "республика была на первом месте по всем направлениям", а Грозный и другие города стали "неузнаваемы", заявил глава региона Рамзан Кадыров в среду в ходе прямой линии с жителями республики.
"Хотим, чтобы республика была на первом месте по всем направлениям. Развивалась медицина, образование, туризм. Чтобы был благоприятный регион во всех отношениях. Через пять лет Грозный и другие города будут неузнаваемы!" - сказал Кадыров, отвечая на вопрос, какой он видит республику в будущем.
Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце следующего года