https://ria.ru/20231213/chechnya-1915587834.html

Кадыров рассказал, какой видит Чечню в будущем

Кадыров рассказал, какой видит Чечню в будущем - РИА Новости, 13.12.2023

Кадыров рассказал, какой видит Чечню в будущем

Власти Чечни хотят, чтобы "республика была на первом месте по всем направлениям", а Грозный и другие города стали "неузнаваемы", заявил глава региона Рамзан... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:28

2023-12-13T17:28

2023-12-13T17:28

грозный

рамзан кадыров

политика

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Власти Чечни хотят, чтобы "республика была на первом месте по всем направлениям", а Грозный и другие города стали "неузнаваемы", заявил глава региона Рамзан Кадыров в среду в ходе прямой линии с жителями республики. "Хотим, чтобы республика была на первом месте по всем направлениям. Развивалась медицина, образование, туризм. Чтобы был благоприятный регион во всех отношениях. Через пять лет Грозный и другие города будут неузнаваемы!" - сказал Кадыров, отвечая на вопрос, какой он видит республику в будущем.

https://ria.ru/20231213/kadyrov-1915579143.html

грозный

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

грозный, рамзан кадыров, политика, чеченская республика (чечня)