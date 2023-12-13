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Бюджет Подмосковья пополнился на 340 млн рублей от приватизации имущества - РИА Новости, 13.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:40 13.12.2023 (обновлено: 18:42 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/byudzhet-1915607872.html
Бюджет Подмосковья пополнился на 340 млн рублей от приватизации имущества
Бюджет Подмосковья пополнился на 340 млн рублей от приватизации имущества - РИА Новости, 13.12.2023
Бюджет Подмосковья пополнился на 340 млн рублей от приватизации имущества
В 2023 году бюджет Московской области пополнился на 340 миллионов рублей от приватизации областной собственности, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:40
2023-12-13T18:42
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
ступино
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В 2023 году бюджет Московской области пополнился на 340 миллионов рублей от приватизации областной собственности, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. С начала текущего года в рамках прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в казне области, реализовано 18 лотов, в составе которых присутствовало 107 объектов. Поступления в бюджет Подмосковья от продажи и аренды недвижимости составили 340 миллионов рублей. "Реализуя областное имущество, мы преследуем две цели: во-первых, это реконструкция или капитальный ремонт длительное время неиспользуемой недвижимости, за счет чего она обретет вторую жизнь и в массе своей сохранит целевое назначение, а во-вторых, это увеличение доходной части бюджета, от чего также зависит социальное и экономическое развитие Подмосковья",- сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, ее цитирует пресс-служба. Как отмечают в ведомстве, с торгов продали бывшие детские оздоровительные лагеря "Шошинский" в селе Микулино городского округа Лотошино за 17 миллионов рублей, два лагеря в Ступине - "Тимуровец" в поселке Михнево за 15 миллионов и "Радуга" в селе Разиньково за 12 миллионов рублей. По условиям договора, победители аукционов должны сохранить социально ориентированный вид использования бывших детских учреждений. Объект культурного наследия регионального значения – усадьбу "Пущино-на-Наре", расположенную в городе Пущино Серпухова, ждет масштабное восстановление. Комплекс был приобретен инвестором за 8,3 миллиона рублей. Еще один объект культурного наследия XVII века отреставрируют по программе "Усадьбы Подмосковья". Усадьба Ляхово площадью 185,2 квадратных метра расположена в селе Ляхово Домодедова. Объект в этом году также обрел инвестора. Размер годовой арендной платы превышает 640 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231213/gazifikatsiya_sel-1915603507.html
https://ria.ru/20231213/dobrodel-1915539807.html
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жилье, московская область (подмосковье), ступино, домодедово (аэропорт)
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Ступино, Домодедово (аэропорт)

Бюджет Подмосковья пополнился на 340 млн рублей от приватизации имущества

© Фото : правительство Московской областиПланирование
Планирование - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : правительство Московской области
Планирование. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В 2023 году бюджет Московской области пополнился на 340 миллионов рублей от приватизации областной собственности, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
С начала текущего года в рамках прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в казне области, реализовано 18 лотов, в составе которых присутствовало 107 объектов. Поступления в бюджет Подмосковья от продажи и аренды недвижимости составили 340 миллионов рублей.
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"Реализуя областное имущество, мы преследуем две цели: во-первых, это реконструкция или капитальный ремонт длительное время неиспользуемой недвижимости, за счет чего она обретет вторую жизнь и в массе своей сохранит целевое назначение, а во-вторых, это увеличение доходной части бюджета, от чего также зависит социальное и экономическое развитие Подмосковья",- сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, ее цитирует пресс-служба.
Как отмечают в ведомстве, с торгов продали бывшие детские оздоровительные лагеря "Шошинский" в селе Микулино городского округа Лотошино за 17 миллионов рублей, два лагеря в Ступине - "Тимуровец" в поселке Михнево за 15 миллионов и "Радуга" в селе Разиньково за 12 миллионов рублей. По условиям договора, победители аукционов должны сохранить социально ориентированный вид использования бывших детских учреждений.
Объект культурного наследия регионального значения – усадьбу "Пущино-на-Наре", расположенную в городе Пущино Серпухова, ждет масштабное восстановление. Комплекс был приобретен инвестором за 8,3 миллиона рублей.
Еще один объект культурного наследия XVII века отреставрируют по программе "Усадьбы Подмосковья". Усадьба Ляхово площадью 185,2 квадратных метра расположена в селе Ляхово Домодедова. Объект в этом году также обрел инвестора. Размер годовой арендной платы превышает 640 тысяч рублей.
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