https://ria.ru/20231213/bomzh-1915616783.html
Бомж под Калининградом притворился киллером и вымогал деньги
Бомж под Калининградом притворился киллером и вымогал деньги - РИА Новости, 13.12.2023
Бомж под Калининградом притворился киллером и вымогал деньги
Бомж под Калининградом притворился киллером, убедил пожилую женщину, которая пустила его пожить, что у него есть "контракт" на ее убийство, и выманил у нее... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:51
2023-12-13T18:51
2023-12-13T18:51
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 13 дек - РИА Новости. Бомж под Калининградом притворился киллером, убедил пожилую женщину, которая пустила его пожить, что у него есть "контракт" на ее убийство, и выманил у нее деньги за отказ от его исполнения, сообщила пресс-служба регионального УВД. "Злоумышленник познакомился с 84-летней женщиной. Пенсионерка пожалела незнакомца и пустила его пожить в своем доме, расположенном в одном из поселков. Практически сразу мужчина принялся запугивать хозяйку: наврал, что является киллером и получил заказ на ее устранение, однако пожалел свою жертву и готов за определенную сумму отказаться от "контракта", - говорится в сообщении. По информации УВД, пенсионерка испугалась, поверила и отдала "наемнику" за несостоявшуюся ликвидацию 60 тысяч рублей. Родственники потерпевшей случайно узнали о произошедшем и уговорили женщину обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство". Фигурант уже был неоднократно судим. "В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след подозреваемого и задержали его. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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калининград
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происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
Бомж под Калининградом притворился киллером и вымогал деньги
В Гурьевске бомж притворился киллером и вымогал деньги за отказ от контракта