https://ria.ru/20231213/bezopasnost-1915586245.html

В Тюменской области усилили внимание к вопросам безопасности

В Тюменской области усилили внимание к вопросам безопасности - РИА Новости, 13.12.2023

В Тюменской области усилили внимание к вопросам безопасности

В преддверии новогодних праздников власти, правоохранительные органы и учреждения системы здравоохранения Тюменской области переходят на усиленный режим работы, РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:23

2023-12-13T17:23

2023-12-13T17:27

тюменская область

тюменская область

александр моор

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ТЮМЕНЬ, 13 дек – РИА Новости. В преддверии новогодних праздников власти, правоохранительные органы и учреждения системы здравоохранения Тюменской области переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасность жителей региона, сообщает пресс-служба губернатора. Вопросы безопасности обсудили в правительстве на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Представители силовых структур заявили, что предусмотрены необходимые резервы сил и средств на случай осложнения оперативной обстановки или возникновения чрезвычайных ситуаций. "Обеспечение безопасности жителей региона в период новогодних и рождественских праздников – важнейшая задача правоохранительных структур и органов власти. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор... В дни празднования Нового года и Рождества полиция, Росгвардия, пожарные и спасатели будут нести службу в усиленном режиме", – указано в сообщении пресс-службы губернатора с уточнением, что система здравоохранения также готова к работе в праздничные дни. Отмечается, что самое серьезное внимание уделяется обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности объектов образования, здравоохранения и социального обслуживания населения. На особом контроле социальных служб и органов местного самоуправления остаются граждане и семьи, входящие в группу риска, - проводятся подомовые обходы с проверкой состояния электропроводки, электрооборудования и печей, производятся инструктажи по правилам пожарной безопасности. В целом, по словам Александра Моора, оперативная обстановка в регионе находится под контролем, при необходимости правоохранительные структуры и органы власти будут оперативно принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности людей и особо важных объектов.

https://ria.ru/20231124/turpotok-1911639885.html

https://ria.ru/20231205/semi-1913981087.html

тюменская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тюменская область, александр моор, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)