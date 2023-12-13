https://ria.ru/20231213/belorussiya-1915481566.html

Глава КГБ Белоруссии заявил, что Запад загнал себя в тупик

Глава КГБ Белоруссии заявил, что Запад загнал себя в тупик - РИА Новости, 13.12.2023

Глава КГБ Белоруссии заявил, что Запад загнал себя в тупик

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад в реализации концепции в отношении республики зашел в тупик. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:35

2023-12-13T11:35

2023-12-13T11:35

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белоруссия

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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад в реализации концепции в отношении республики зашел в тупик. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь."Я хотел бы подчеркнуть, что за последние три года ничего не поменялось в плане целей нашего противника. Просто это противостояние перешло в более скрытую фазу. Мы констатируем, что Запад в реализации своей концепции, выработанной ранее в отношении Беларуси, зашел в тупик", - заявил Тертель. По его словам, Запад это признает. "В настоящее время тех целей, которые они пытались добиться в кратчайшие сроки, им достичь не удалось", - отметил глава КГБ.

https://ria.ru/20230911/terakt-1895684208.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия