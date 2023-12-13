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Глава КГБ Белоруссии заявил, что Запад загнал себя в тупик - РИА Новости, 13.12.2023
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11:35 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/belorussiya-1915481566.html
Глава КГБ Белоруссии заявил, что Запад загнал себя в тупик
Глава КГБ Белоруссии заявил, что Запад загнал себя в тупик - РИА Новости, 13.12.2023
Глава КГБ Белоруссии заявил, что Запад загнал себя в тупик
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад в реализации концепции в отношении республики зашел в тупик. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:35
2023-12-13T11:35
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад в реализации концепции в отношении республики зашел в тупик. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь."Я хотел бы подчеркнуть, что за последние три года ничего не поменялось в плане целей нашего противника. Просто это противостояние перешло в более скрытую фазу. Мы констатируем, что Запад в реализации своей концепции, выработанной ранее в отношении Беларуси, зашел в тупик", - заявил Тертель. По его словам, Запад это признает. "В настоящее время тех целей, которые они пытались добиться в кратчайшие сроки, им достичь не удалось", - отметил глава КГБ.
https://ria.ru/20230911/terakt-1895684208.html
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в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
Глава КГБ Белоруссии заявил, что Запад загнал себя в тупик

Глава КГБ Белоруссии: Запад в концепции в отношении Минска зашел в тупик

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкНочной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска. Архивное фото
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад в реализации концепции в отношении республики зашел в тупик. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
"Я хотел бы подчеркнуть, что за последние три года ничего не поменялось в плане целей нашего противника. Просто это противостояние перешло в более скрытую фазу. Мы констатируем, что Запад в реализации своей концепции, выработанной ранее в отношении Беларуси, зашел в тупик", - заявил Тертель.
По его словам, Запад это признает. "В настоящее время тех целей, которые они пытались добиться в кратчайшие сроки, им достичь не удалось", - отметил глава КГБ.
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