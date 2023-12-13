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Байден: США не знают, есть ли заложники в затапливаемых Израилем туннелях
Байден: США не знают, есть ли заложники в затапливаемых Израилем туннелях - РИА Новости, 13.12.2023
Байден: США не знают, есть ли заложники в затапливаемых Израилем туннелях
США не знают, находится ли кто-то из заложников в затапливаемых Израилем туннелях палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T02:30
2023-12-13T02:30
2023-12-13T02:30
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США не знают, находится ли кто-то из заложников в затапливаемых Израилем туннелях палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден. "Существуют оценки, что в туннелях нет заложников, однако в действительности я этого не знаю", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщила, что Израиль начал закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа, предположительно, используемых боевиками палестинского движения ХАМАС. Согласно оценкам израильских военных, данная операция может занять несколько недель.
https://ria.ru/20231213/gaza-1915430200.html
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в мире, сша, израиль, джо байден, владимир зеленский, хамас
В мире, США, Израиль, Джо Байден, Владимир Зеленский, ХАМАС
Байден: США не знают, есть ли заложники в затапливаемых Израилем туннелях
Байден: США не знают, есть ли заложники в затапливаемых Израилем туннелях в Газе