https://ria.ru/20231213/avariya-1915457199.html
В Южно-Сахалинске авария оставила без воды микрорайон
В Южно-Сахалинске авария оставила без воды микрорайон - РИА Новости, 13.12.2023
В Южно-Сахалинске авария оставила без воды микрорайон
Авария произошла в среду на сетях водоснабжения жилого комплекса "Аралия" в Южно-Сахалинске, сообщила администрация областного центра. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:02
2023-12-13T10:02
2023-12-13T10:03
происшествия
южно-сахалинск
жкх
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек – РИА Новости. Авария произошла в среду на сетях водоснабжения жилого комплекса "Аралия" в Южно-Сахалинске, сообщила администрация областного центра. "Место повреждения в районе ЖК "Аралия" обнаружено. Потребители на время работ будут запитаны по резервной схеме. В настоящее время подключены силы завода им. Федотова для произведения земляных работ. После этого аварийная бригада приступит к устранению повреждения", - сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в Telegram-канале. По его словам, жителям микрорайона организовали подвоз воды.
https://ria.ru/20231213/sk-1915452243.html
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происшествия, южно-сахалинск, жкх
Происшествия, Южно-Сахалинск, ЖКХ
В Южно-Сахалинске авария оставила без воды микрорайон
В Южно-Сахалинске авария на сетях оставила без воды микрорайон