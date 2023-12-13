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Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/artilleristy-1915437937.html
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.12.2023
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллерийские расчеты группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T05:11
2023-12-13T05:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Артиллерийские расчеты группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. "Расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Д-20" артиллерийских подразделений группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный командный пункт украинских националистов и район размещения средств радиоэлектронной борьбы противника в ходе боевой работы на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО России.
https://ria.ru/20231213/lantset-1915436649.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы ЦВО уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей МайшевАртиллеристы вооруженных сил России
Артиллеристы вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Артиллеристы вооруженных сил России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Артиллерийские расчеты группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Д-20" артиллерийских подразделений группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный командный пункт украинских националистов и район размещения средств радиоэлектронной борьбы противника в ходе боевой работы на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО России.
Уничтожение Ланцетами двух танков и самоходных орудий ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ
04:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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