https://ria.ru/20231213/artilleristy-1915437937.html
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.12.2023
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллерийские расчеты группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T05:11
2023-12-13T05:11
2023-12-13T05:11
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Артиллерийские расчеты группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. "Расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Д-20" артиллерийских подразделений группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный командный пункт украинских националистов и район размещения средств радиоэлектронной борьбы противника в ходе боевой работы на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО России.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы ЦВО уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении