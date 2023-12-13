https://ria.ru/20231213/artilleristy-1915437937.html

Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.12.2023

Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллерийские расчеты группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T05:11

2023-12-13T05:11

2023-12-13T05:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Артиллерийские расчеты группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. "Расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Д-20" артиллерийских подразделений группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный командный пункт украинских националистов и район размещения средств радиоэлектронной борьбы противника в ходе боевой работы на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО России.

https://ria.ru/20231213/lantset-1915436649.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины