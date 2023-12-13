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Аппарат для дробления камней в почках поступил в больницу Сергиева Посада
Аппарат для дробления камней в почках поступил в больницу Сергиева Посада - РИА Новости, 13.12.2023
Аппарат для дробления камней в почках поступил в больницу Сергиева Посада
В больницу Сергиева Посада поступил новый бесконтактный липтотриптер с рентген- и ультразвуковой визуализацией, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:49
2023-12-13T11:49
2023-12-13T11:49
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В больницу Сергиева Посада поступил новый бесконтактный липтотриптер с рентген- и ультразвуковой визуализацией, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В больнице подобное оборудование впервые. Оно предназначено для безоперационного дробления камней в почках и мочевом пузыре. Главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев отметил, что в медучреждение муниципалитета практически ежедневно поступают пациенты с почечной коликой. Причиной тому может быть мочекаменная болезнь и отхождение камней, которые застревают в разных участках мочевыводящих путей. "Ранее в нашем учреждении в таких ситуациях проводили лекарственную терапию, либо контактную литотрипсию — когда специальный проводник пропускают через уретру и воздействуют непосредственно на камень. Теперь же в стационаре больницы появилась возможность проводить дробление камней с помощью ультразвука бесконтактным путем, без проникновения в мягкие ткани, то есть без травматизации. Стоимость аппарата составляет 45 миллионов рублей", — сказал Дмитриев, его слова приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, процедуру проводят под УЗИ- и рентген-визуализацией. После операции мельчайшие частички выводятся естественным путем. Аппарат уже введен в работу в операционном блоке стационара больницы. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта "Здравоохранение" по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20231213/svetofory-1915480410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергиев посад, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Сергиев Посад, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В больницу Сергиева Посада поступил новый бесконтактный липтотриптер с рентген- и ультразвуковой визуализацией, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В больнице подобное оборудование впервые. Оно предназначено для безоперационного дробления камней в почках и мочевом пузыре.
Главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев отметил, что в медучреждение муниципалитета практически ежедневно поступают пациенты с почечной коликой. Причиной тому может быть мочекаменная болезнь и отхождение камней, которые застревают в разных участках мочевыводящих путей.
"Ранее в нашем учреждении в таких ситуациях проводили лекарственную терапию, либо контактную литотрипсию — когда специальный проводник пропускают через уретру и воздействуют непосредственно на камень. Теперь же в стационаре больницы появилась возможность проводить дробление камней с помощью ультразвука бесконтактным путем, без проникновения в мягкие ткани, то есть без травматизации. Стоимость аппарата составляет 45 миллионов рублей", — сказал Дмитриев, его слова приводит пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, процедуру проводят под УЗИ- и рентген-визуализацией. После операции мельчайшие частички выводятся естественным путем. Аппарат уже введен в работу в операционном блоке стационара больницы. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта "Здравоохранение" по поручению губернатора региона Андрея Воробьева
.
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