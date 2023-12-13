https://ria.ru/20231213/apparat-1915485937.html

Аппарат для дробления камней в почках поступил в больницу Сергиева Посада

Аппарат для дробления камней в почках поступил в больницу Сергиева Посада - РИА Новости, 13.12.2023

Аппарат для дробления камней в почках поступил в больницу Сергиева Посада

В больницу Сергиева Посада поступил новый бесконтактный липтотриптер с рентген- и ультразвуковой визуализацией, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:49

2023-12-13T11:49

2023-12-13T11:49

новости подмосковья

сергиев посад

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В больницу Сергиева Посада поступил новый бесконтактный липтотриптер с рентген- и ультразвуковой визуализацией, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В больнице подобное оборудование впервые. Оно предназначено для безоперационного дробления камней в почках и мочевом пузыре. Главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев отметил, что в медучреждение муниципалитета практически ежедневно поступают пациенты с почечной коликой. Причиной тому может быть мочекаменная болезнь и отхождение камней, которые застревают в разных участках мочевыводящих путей. "Ранее в нашем учреждении в таких ситуациях проводили лекарственную терапию, либо контактную литотрипсию — когда специальный проводник пропускают через уретру и воздействуют непосредственно на камень. Теперь же в стационаре больницы появилась возможность проводить дробление камней с помощью ультразвука бесконтактным путем, без проникновения в мягкие ткани, то есть без травматизации. Стоимость аппарата составляет 45 миллионов рублей", — сказал Дмитриев, его слова приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, процедуру проводят под УЗИ- и рентген-визуализацией. После операции мельчайшие частички выводятся естественным путем. Аппарат уже введен в работу в операционном блоке стационара больницы. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта "Здравоохранение" по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20231213/svetofory-1915480410.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергиев посад, андрей воробьев, московская область (подмосковье)