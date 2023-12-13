https://ria.ru/20231213/aeroflot-1915578612.html
Аэрофлот готов урегулировать с туристами ситуацию с билетами на Пхукет
Аэрофлот готов урегулировать с туристами ситуацию с билетами на Пхукет - РИА Новости, 13.12.2023
Аэрофлот готов урегулировать с туристами ситуацию с билетами на Пхукет
Аэрофлот готов урегулировать индивидуально в досудебном порядке ситуацию с аннулированием билетов на рейсы по направлению Екатеринбург – Пхукет с пассажирами,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:57
2023-12-13T16:57
2023-12-13T17:02
аэрофлот
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Аэрофлот готов урегулировать индивидуально в досудебном порядке ситуацию с аннулированием билетов на рейсы по направлению Екатеринбург – Пхукет с пассажирами, которые обратились для решения ситуации непосредственно в авиакомпанию, сообщает перевозчик. Ранее СМИ сообщали, что в октябре на сайте Аэрофлота появились билеты на рейсы Екатеринбург — Пхукет по цене значительно ниже обычной. Однако позднее купленные билеты были аннулированы авиакомпанией, объяснившей ситуацию техническим сбоем. Ряд туристов подали в связи с этим досудебную претензию к перевозчику. "Аэрофлот сожалеет о неудобствах, доставленных нашим клиентам. Компания была вынуждена аннулировать билеты по направлению Екатеринбург – Пхукет, проданные по некорректному, необоснованно низкому тарифу. Авиаперевозчик в кратчайшие сроки осуществил полный возврат денежных средств за приобретенные билеты всем клиентам, а также в качестве компенсации и возможности продолжить путешествие предоставил купоны на скидку в размере 30% на приобретение авиабилетов по маршрутам от внутренних пунктов России до Пхукета и обратно", - говорится в сообщении. По данным компании, купонами уже воспользовалось около 1 тысячи человек, которые оформили 2,2 тысячи авиабилетов с указанной скидкой. Дополнительно участникам программы "Аэрофлот Бонус" автоматически начислено 5000 миль на их персональные счета в программе лояльности. "Все обоснованные в рамках суда требования будут исполнены, с пассажирами, которые обратились для решения сложившейся ситуации непосредственно в авиакомпанию, вопрос может быть урегулирован индивидуально в досудебном порядке", - сообщили в Аэрофлоте. В Аэрофлоте также отметили, что в рамках заявленных требований основания для выплаты разницы между ошибочно установленной ценой перелета и ценой, действующей на момент удовлетворения требований потребителя, отсутствуют.
https://ria.ru/20231205/aeroflot-1913902673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, пхукет (остров), екатеринбург, новости - туризм
Аэрофлот, Пхукет (остров), Екатеринбург, Туризм, Новости - Туризм
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Аэрофлот готов урегулировать индивидуально в досудебном порядке ситуацию с аннулированием билетов на рейсы по направлению Екатеринбург – Пхукет с пассажирами, которые обратились для решения ситуации непосредственно в авиакомпанию, сообщает перевозчик.
Ранее СМИ сообщали, что в октябре на сайте Аэрофлота появились билеты на рейсы Екатеринбург — Пхукет по цене значительно ниже обычной. Однако позднее купленные билеты были аннулированы авиакомпанией, объяснившей ситуацию техническим сбоем. Ряд туристов подали в связи с этим досудебную претензию к перевозчику.
"Аэрофлот сожалеет о неудобствах, доставленных нашим клиентам. Компания была вынуждена аннулировать билеты по направлению Екатеринбург – Пхукет, проданные по некорректному, необоснованно низкому тарифу. Авиаперевозчик в кратчайшие сроки осуществил полный возврат денежных средств за приобретенные билеты всем клиентам, а также в качестве компенсации и возможности продолжить путешествие предоставил купоны на скидку в размере 30% на приобретение авиабилетов по маршрутам от внутренних пунктов России
до Пхукета и обратно", - говорится в сообщении.
По данным компании, купонами уже воспользовалось около 1 тысячи человек, которые оформили 2,2 тысячи авиабилетов с указанной скидкой. Дополнительно участникам программы "Аэрофлот Бонус" автоматически начислено 5000 миль на их персональные счета в программе лояльности.
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"Все обоснованные в рамках суда требования будут исполнены, с пассажирами, которые обратились для решения сложившейся ситуации непосредственно в авиакомпанию, вопрос может быть урегулирован индивидуально в досудебном порядке", - сообщили в Аэрофлоте.
В Аэрофлоте также отметили, что в рамках заявленных требований основания для выплаты разницы между ошибочно установленной ценой перелета и ценой, действующей на момент удовлетворения требований потребителя, отсутствуют.