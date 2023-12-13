https://ria.ru/20231213/aeroflot-1915578612.html

Аэрофлот готов урегулировать с туристами ситуацию с билетами на Пхукет

Аэрофлот готов урегулировать с туристами ситуацию с билетами на Пхукет - РИА Новости, 13.12.2023

Аэрофлот готов урегулировать с туристами ситуацию с билетами на Пхукет

Аэрофлот готов урегулировать индивидуально в досудебном порядке ситуацию с аннулированием билетов на рейсы по направлению Екатеринбург – Пхукет с пассажирами,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:57

2023-12-13T16:57

2023-12-13T17:02

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Аэрофлот готов урегулировать индивидуально в досудебном порядке ситуацию с аннулированием билетов на рейсы по направлению Екатеринбург – Пхукет с пассажирами, которые обратились для решения ситуации непосредственно в авиакомпанию, сообщает перевозчик. Ранее СМИ сообщали, что в октябре на сайте Аэрофлота появились билеты на рейсы Екатеринбург — Пхукет по цене значительно ниже обычной. Однако позднее купленные билеты были аннулированы авиакомпанией, объяснившей ситуацию техническим сбоем. Ряд туристов подали в связи с этим досудебную претензию к перевозчику. "Аэрофлот сожалеет о неудобствах, доставленных нашим клиентам. Компания была вынуждена аннулировать билеты по направлению Екатеринбург – Пхукет, проданные по некорректному, необоснованно низкому тарифу. Авиаперевозчик в кратчайшие сроки осуществил полный возврат денежных средств за приобретенные билеты всем клиентам, а также в качестве компенсации и возможности продолжить путешествие предоставил купоны на скидку в размере 30% на приобретение авиабилетов по маршрутам от внутренних пунктов России до Пхукета и обратно", - говорится в сообщении. По данным компании, купонами уже воспользовалось около 1 тысячи человек, которые оформили 2,2 тысячи авиабилетов с указанной скидкой. Дополнительно участникам программы "Аэрофлот Бонус" автоматически начислено 5000 миль на их персональные счета в программе лояльности. "Все обоснованные в рамках суда требования будут исполнены, с пассажирами, которые обратились для решения сложившейся ситуации непосредственно в авиакомпанию, вопрос может быть урегулирован индивидуально в досудебном порядке", - сообщили в Аэрофлоте. В Аэрофлоте также отметили, что в рамках заявленных требований основания для выплаты разницы между ошибочно установленной ценой перелета и ценой, действующей на момент удовлетворения требований потребителя, отсутствуют.

https://ria.ru/20231205/aeroflot-1913902673.html

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екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аэрофлот, пхукет (остров), екатеринбург, новости - туризм