https://ria.ru/20231212/zyuganov-1915290117.html

На горячей линии Путина надо спросить о тупике капитализма, заявил Зюганов

На горячей линии Путина надо спросить о тупике капитализма, заявил Зюганов - РИА Новости, 12.12.2023

На горячей линии Путина надо спросить о тупике капитализма, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос о том, какой вопрос можно было бы задать президенту РФ Владимиру Путину на горячей линии, ответил, что два года назад... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:12

2023-12-12T13:12

2023-12-12T13:12

россия

политика

владимир путин

геннадий зюганов

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос о том, какой вопрос можно было бы задать президенту РФ Владимиру Путину на горячей линии, ответил, что два года назад Путин сказал, что капитализм зашел в тупик, "сколько мы будем топтаться в этом тупике", задал вопрос Зюганов. "Вопрос мы задали, вот я вас прошу передать, у нас было всероссийское открытое партсобрание "С Лениным - в будущее", мы задали вопрос: два года назад Путин сказал - мы зашли в тупик, капитализм зашел в тупик <…> сколько мы будем топтаться в этом тупике", - сказал он отвечая на вопрос корреспондента: какой вопрос вы бы задали Путину на горячей линии.

https://radiosputnik.ru/20231212/peskov-1915285359.html

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россия, политика, владимир путин, геннадий зюганов