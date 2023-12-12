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На горячей линии Путина надо спросить о тупике капитализма, заявил Зюганов - РИА Новости, 12.12.2023
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13:12 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/zyuganov-1915290117.html
На горячей линии Путина надо спросить о тупике капитализма, заявил Зюганов
На горячей линии Путина надо спросить о тупике капитализма, заявил Зюганов - РИА Новости, 12.12.2023
На горячей линии Путина надо спросить о тупике капитализма, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос о том, какой вопрос можно было бы задать президенту РФ Владимиру Путину на горячей линии, ответил, что два года назад... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:12
2023-12-12T13:12
россия
политика
владимир путин
геннадий зюганов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос о том, какой вопрос можно было бы задать президенту РФ Владимиру Путину на горячей линии, ответил, что два года назад Путин сказал, что капитализм зашел в тупик, "сколько мы будем топтаться в этом тупике", задал вопрос Зюганов. "Вопрос мы задали, вот я вас прошу передать, у нас было всероссийское открытое партсобрание "С Лениным - в будущее", мы задали вопрос: два года назад Путин сказал - мы зашли в тупик, капитализм зашел в тупик &lt;…&gt; сколько мы будем топтаться в этом тупике", - сказал он отвечая на вопрос корреспондента: какой вопрос вы бы задали Путину на горячей линии.
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россия, политика, владимир путин, геннадий зюганов
Россия, Политика, Владимир Путин, Геннадий Зюганов
На горячей линии Путина надо спросить о тупике капитализма, заявил Зюганов

Зюганов: на горячей линии Путину нужно задать вопрос о тупике капитализма

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос о том, какой вопрос можно было бы задать президенту РФ Владимиру Путину на горячей линии, ответил, что два года назад Путин сказал, что капитализм зашел в тупик, "сколько мы будем топтаться в этом тупике", задал вопрос Зюганов.
«
"Вопрос мы задали, вот я вас прошу передать, у нас было всероссийское открытое партсобрание "С Лениным - в будущее", мы задали вопрос: два года назад Путин сказал - мы зашли в тупик, капитализм зашел в тупик <…> сколько мы будем топтаться в этом тупике", - сказал он отвечая на вопрос корреспондента: какой вопрос вы бы задали Путину на горячей линии.
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РоссияПолитикаВладимир ПутинГеннадий Зюганов
 
 
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