https://ria.ru/20231212/zorkin-1915242424.html

Коррупция приобрела опасный для жизни россиян характер, заявил Зорькин

Коррупция приобрела опасный для жизни россиян характер, заявил Зорькин - РИА Новости, 12.12.2023

Коррупция приобрела опасный для жизни россиян характер, заявил Зорькин

Коррупция в России приобрела опасный для людей характер, борьба с ней - это жизненно важный для нашего общества вопрос, заявил председатель Конституционного... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:47

2023-12-12T10:47

2023-12-12T10:47

россия

валерий зорькин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Коррупция в России приобрела опасный для людей характер, борьба с ней - это жизненно важный для нашего общества вопрос, заявил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин. "По-прежнему актуальной и весьма болезненной для общества остается проблема коррупции, которая уже приобрела опасный для жизни людей характер. Несмотря на осознание и властью, и обществом масштабов и значения данной проблемы, в этой области использованы далеко не все имеющиеся резервы", - говорится в выступлении Зорькина, опубликованном на сайте Конституционного суда в день 30-летия со дня принятия Основного закона страны. Как отметил председатель КС, коррупция в переводе с латыни означает порчу, разрушение и разложение. "В данном случае речь идет о разложении институтов власти, что чревато разрушением той системы общественных отношений, на которую данная власть распространяется. Поэтому борьба с коррупцией –– это жизненно важный для нашего общества вопрос, без решения которого невозможно достичь искомого общественного согласия", - заключил Зорькин.

https://ria.ru/20231209/korruptsiya-1914761307.html

https://ria.ru/20231209/borba_s_korruptsiey-1914383144.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, валерий зорькин, общество