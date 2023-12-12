https://ria.ru/20231212/zorkin-1915242424.html
Коррупция приобрела опасный для жизни россиян характер, заявил Зорькин
Коррупция приобрела опасный для жизни россиян характер, заявил Зорькин - РИА Новости, 12.12.2023
Коррупция приобрела опасный для жизни россиян характер, заявил Зорькин
Коррупция в России приобрела опасный для людей характер, борьба с ней - это жизненно важный для нашего общества вопрос, заявил председатель Конституционного... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:47
2023-12-12T10:47
2023-12-12T10:47
россия
валерий зорькин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Коррупция в России приобрела опасный для людей характер, борьба с ней - это жизненно важный для нашего общества вопрос, заявил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин. "По-прежнему актуальной и весьма болезненной для общества остается проблема коррупции, которая уже приобрела опасный для жизни людей характер. Несмотря на осознание и властью, и обществом масштабов и значения данной проблемы, в этой области использованы далеко не все имеющиеся резервы", - говорится в выступлении Зорькина, опубликованном на сайте Конституционного суда в день 30-летия со дня принятия Основного закона страны. Как отметил председатель КС, коррупция в переводе с латыни означает порчу, разрушение и разложение. "В данном случае речь идет о разложении институтов власти, что чревато разрушением той системы общественных отношений, на которую данная власть распространяется. Поэтому борьба с коррупцией –– это жизненно важный для нашего общества вопрос, без решения которого невозможно достичь искомого общественного согласия", - заключил Зорькин.
https://ria.ru/20231209/korruptsiya-1914761307.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, валерий зорькин, общество
Россия, Валерий Зорькин, Общество
Коррупция приобрела опасный для жизни россиян характер, заявил Зорькин
Глава КС Зорькин назвал борьбу с коррупцией важным для общества вопросом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Коррупция в России приобрела опасный для людей характер, борьба с ней - это жизненно важный для нашего общества вопрос, заявил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин.
"По-прежнему актуальной и весьма болезненной для общества остается проблема коррупции, которая уже приобрела опасный для жизни людей характер. Несмотря на осознание и властью, и обществом масштабов и значения данной проблемы, в этой области использованы далеко не все имеющиеся резервы", - говорится в выступлении Зорькина, опубликованном на сайте Конституционного суда в день 30-летия со дня принятия Основного закона страны.
В СПЧ заявили о росте уровня подверженности коррупции в IT-сфере
Как отметил председатель КС, коррупция в переводе с латыни означает порчу, разрушение и разложение.
"В данном случае речь идет о разложении институтов власти, что чревато разрушением той системы общественных отношений, на которую данная власть распространяется. Поэтому борьба с коррупцией –– это жизненно важный для нашего общества вопрос, без решения которого невозможно достичь искомого общественного согласия", - заключил Зорькин.
Международный день борьбы с коррупцией