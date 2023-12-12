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Жога рассказал, как решился обратиться к Путину - РИА Новости, 12.12.2023
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14:36 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/zhoga-1915316569.html
Жога рассказал, как решился обратиться к Путину
Жога рассказал, как решился обратиться к Путину - РИА Новости, 12.12.2023
Жога рассказал, как решился обратиться к Путину
Председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал главе республики Денису Пушилину, что атмосфера церемонии награждения героев в Кремле придала ему сил... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:36
2023-12-12T14:36
артем жога
денис пушилин
владимир путин
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал главе республики Денису Пушилину, что атмосфера церемонии награждения героев в Кремле придала ему сил попросить президента России Владимира Путина участвовать в выборах в 2024 году. Жога во время неформального общения президента РФ с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России обратился к Путину с вопросом об участии в выборах-2024, глава государства сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок. "Нет никого, кто мог бы возглавить большую страну и довести все это (СВО - ред.) до логического завершения. Соответственно, попав &lt;...&gt; на награждение героев Российской Федерации, я был в окружении 250 человек, все герои &lt;...&gt;, со многими перезнакомился: Героями Советского Союза, летчиками, космонавтами. И, наверное, вот эта атмосфера мне придала сил", - рассказал председатель Народного совета ДНР в видеоматериале, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Жога также подчеркнул, что в беседе президент РФ поинтересовался, как идет интеграция республики и какая у нее законотворческая деятельность, а самое главное - ответил на заданный вопрос положительно, что "вселило надежду на то, что справедливость восторжествует".
https://ria.ru/20231208/putin-1914646798.html
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артем жога, денис пушилин, владимир путин
Артем Жога, Денис Пушилин, Владимир Путин
Жога рассказал, как решился обратиться к Путину

Атмосфера награждения героев придала Артему Жоге сил обратиться к Путину

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога после церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал главе республики Денису Пушилину, что атмосфера церемонии награждения героев в Кремле придала ему сил попросить президента России Владимира Путина участвовать в выборах в 2024 году.
Жога во время неформального общения президента РФ с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России обратился к Путину с вопросом об участии в выборах-2024, глава государства сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок.
"Нет никого, кто мог бы возглавить большую страну и довести все это (СВО - ред.) до логического завершения. Соответственно, попав <...> на награждение героев Российской Федерации, я был в окружении 250 человек, все герои <...>, со многими перезнакомился: Героями Советского Союза, летчиками, космонавтами. И, наверное, вот эта атмосфера мне придала сил", - рассказал председатель Народного совета ДНР в видеоматериале, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Жога также подчеркнул, что в беседе президент РФ поинтересовался, как идет интеграция республики и какая у нее законотворческая деятельность, а самое главное - ответил на заданный вопрос положительно, что "вселило надежду на то, что справедливость восторжествует".
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Артем ЖогаДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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