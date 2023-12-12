https://ria.ru/20231212/zhoga-1915316569.html

Жога рассказал, как решился обратиться к Путину

Жога рассказал, как решился обратиться к Путину - РИА Новости, 12.12.2023

Жога рассказал, как решился обратиться к Путину

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал главе республики Денису Пушилину, что атмосфера церемонии награждения героев в Кремле придала ему сил... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:36

2023-12-12T14:36

2023-12-12T14:36

артем жога

денис пушилин

владимир путин

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал главе республики Денису Пушилину, что атмосфера церемонии награждения героев в Кремле придала ему сил попросить президента России Владимира Путина участвовать в выборах в 2024 году. Жога во время неформального общения президента РФ с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России обратился к Путину с вопросом об участии в выборах-2024, глава государства сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок. "Нет никого, кто мог бы возглавить большую страну и довести все это (СВО - ред.) до логического завершения. Соответственно, попав <...> на награждение героев Российской Федерации, я был в окружении 250 человек, все герои <...>, со многими перезнакомился: Героями Советского Союза, летчиками, космонавтами. И, наверное, вот эта атмосфера мне придала сил", - рассказал председатель Народного совета ДНР в видеоматериале, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Жога также подчеркнул, что в беседе президент РФ поинтересовался, как идет интеграция республики и какая у нее законотворческая деятельность, а самое главное - ответил на заданный вопрос положительно, что "вселило надежду на то, что справедливость восторжествует".

https://ria.ru/20231208/putin-1914646798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артем жога, денис пушилин, владимир путин