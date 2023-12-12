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Из Кузбасса в Горловку выехала сменная бригада отряда ЖКХ - РИА Новости, 12.12.2023
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10:29 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/zhkkh-1915238626.html
Из Кузбасса в Горловку выехала сменная бригада отряда ЖКХ
Из Кузбасса в Горловку выехала сменная бригада отряда ЖКХ - РИА Новости, 12.12.2023
Из Кузбасса в Горловку выехала сменная бригада отряда ЖКХ
Из Кузбасса в Горловку выехала сменная бригада аварийно-восстановительного отряда ЖКХ, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:29
2023-12-12T10:29
кемеровская область
сергей цивилев
горловка
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КЕМЕРОВО, 12 дек – РИА Новости. Из Кузбасса в Горловку выехала сменная бригада аварийно-восстановительного отряда ЖКХ, сообщает пресс-служба правительства региона. "По поручению губернатора Сергея Цивилева на смену первой бригаде кузбасских коммунальщиков, которые работают в Горловке с 1 ноября, отправилась вторая. Это 14 специалистов жилищно-коммунального комплекса: электрогазосварщики 6-го разряда, слесари 4-го и 6-го разрядов, механик и водители специализированной техники. Сотрудничество продолжается в рамках соглашения, подписанного между правительством Кузбасса и администрацией города Горловки Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении. "Мы оказываем всестороннюю поддержку нашему городу-побратиму — жителям Горловки помогают наши врачи, а всем детям скоро придут новогодние подарки. Для восстановления системы жизнеобеспечения отправляем специалистов высокого класса, они уже показали высокие профессиональные навыки в сложных условиях. Отряд полностью оснащен специализированной техникой и необходимыми расходными материалами. Впереди еще много задач, выполнение которых под силу нашим специалистам", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что первый аварийно-восстановительный отряд в составе 16 человек за полтора месяца провел в прифронтовом городе работы по ликвидации аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях более чем по 60 адресам, заменено 1409 метров сетей тепло- и водоснабжения. Специалисты используют современные ремонтные материалы, полученные Горловкой в рамках гуманитарной помощи от Кузбасса. Работники обеспечены всей необходимой спецодеждой, инструментом и расходными материалами. В распоряжении кузбасского коммунального отряда есть вся необходимая инженерная техника и оборудование: аварийная машина, экскаватор-погрузчик, грузовой автомобиль "Валдай", микроавтобус. Кроме того, для выполнения поставленных задач в Горловку поступило еще 5 единиц техники — "УАЗ Профи", самосвал "Камаз", два экскаватора-погрузчика и автомобиль "Урал" с краново-манипуляторной установкой. В ближайшее время ожидается поставка еще двух единиц специализированного автотранспорта, илососа и каналопромывочной машины.
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кемеровская область, сергей цивилев, горловка
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Горловка

Из Кузбасса в Горловку выехала сменная бригада отряда ЖКХ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 12 дек – РИА Новости. Из Кузбасса в Горловку выехала сменная бригада аварийно-восстановительного отряда ЖКХ, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По поручению губернатора Сергея Цивилева на смену первой бригаде кузбасских коммунальщиков, которые работают в Горловке с 1 ноября, отправилась вторая. Это 14 специалистов жилищно-коммунального комплекса: электрогазосварщики 6-го разряда, слесари 4-го и 6-го разрядов, механик и водители специализированной техники. Сотрудничество продолжается в рамках соглашения, подписанного между правительством Кузбасса и администрацией города Горловки Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
"Мы оказываем всестороннюю поддержку нашему городу-побратиму — жителям Горловки помогают наши врачи, а всем детям скоро придут новогодние подарки. Для восстановления системы жизнеобеспечения отправляем специалистов высокого класса, они уже показали высокие профессиональные навыки в сложных условиях. Отряд полностью оснащен специализированной техникой и необходимыми расходными материалами. Впереди еще много задач, выполнение которых под силу нашим специалистам", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что первый аварийно-восстановительный отряд в составе 16 человек за полтора месяца провел в прифронтовом городе работы по ликвидации аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях более чем по 60 адресам, заменено 1409 метров сетей тепло- и водоснабжения. Специалисты используют современные ремонтные материалы, полученные Горловкой в рамках гуманитарной помощи от Кузбасса. Работники обеспечены всей необходимой спецодеждой, инструментом и расходными материалами.
В распоряжении кузбасского коммунального отряда есть вся необходимая инженерная техника и оборудование: аварийная машина, экскаватор-погрузчик, грузовой автомобиль "Валдай", микроавтобус. Кроме того, для выполнения поставленных задач в Горловку поступило еще 5 единиц техники — "УАЗ Профи", самосвал "Камаз", два экскаватора-погрузчика и автомобиль "Урал" с краново-манипуляторной установкой. В ближайшее время ожидается поставка еще двух единиц специализированного автотранспорта, илососа и каналопромывочной машины.
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