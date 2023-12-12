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У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение - РИА Новости, 12.12.2023
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16:22 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/zemletryasenie-1915344639.html
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение - РИА Новости, 12.12.2023
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:22
2023-12-12T16:22
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте.Землетрясение было зафиксировано в 12.54 по времени UTC (15.54 мск). Эпицентр располагался в 177 километрах к северо-востоку от столицы Тонги города Нукуалофа с населением 22 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. В понедельник Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) также сообщал, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Королевства Тонга.
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в мире
В мире
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте.
Землетрясение было зафиксировано в 12.54 по времени UTC (15.54 мск). Эпицентр располагался в 177 километрах к северо-востоку от столицы Тонги города Нукуалофа с населением 22 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
В понедельник Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) также сообщал, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Королевства Тонга.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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