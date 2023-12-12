https://ria.ru/20231212/zemletryasenie-1915344639.html

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение - РИА Новости, 12.12.2023

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:22

2023-12-12T16:22

2023-12-12T16:22

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте.Землетрясение было зафиксировано в 12.54 по времени UTC (15.54 мск). Эпицентр располагался в 177 километрах к северо-востоку от столицы Тонги города Нукуалофа с населением 22 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. В понедельник Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) также сообщал, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Королевства Тонга.

https://ria.ru/20231210/zemletryasenie-1914936290.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире