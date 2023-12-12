Спикер Джонсон старался не фотографироваться с Зеленским, пишут СМИ
NYT: спикер палаты представителей США избегал фотографий с Зеленским в конгрессе
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон во вторник избегал совместных фотографий с Владимиром Зеленским во время его встречи с лидерами американского конгресса, сообщает газета New York Times.
"Стоит отметить, что, хотя Зеленский встретился с каждым из лидеров "большой четверки" (Джонсоном, лидером демократического меньшинства палаты представителей, а также лидерами большинства и меньшинства в сенате - ред.) на Капитолийском холме, спикер Джонсон был единственным, кто избегал фотографирования с (Зеленским - ред.)", - говорится в публикации.
Отмечается, что офис Джонсона всё же опубликовал фотографию с его частной встречи с Зеленским, однако за пределами этой встречи спикер, в отличие от остальных членов руководства конгресса, с ним не фотографировался.
После встречи с сенаторами и беседы с Джонсоном Зеленскому предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена.
Визит Зеленского в столицу США проходит после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.