https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915421030.html

Спикер Джонсон старался не фотографироваться с Зеленским, пишут СМИ

Спикер Джонсон старался не фотографироваться с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023

Спикер Джонсон старался не фотографироваться с Зеленским, пишут СМИ

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон во вторник избегал совместных фотографий с Владимиром Зеленским во время его встречи с лидерами американского... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T23:03

2023-12-12T23:03

2023-12-12T23:03

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владимир зеленский

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон во вторник избегал совместных фотографий с Владимиром Зеленским во время его встречи с лидерами американского конгресса, сообщает газета New York Times. "Стоит отметить, что, хотя Зеленский встретился с каждым из лидеров "большой четверки" (Джонсоном, лидером демократического меньшинства палаты представителей, а также лидерами большинства и меньшинства в сенате - ред.) на Капитолийском холме, спикер Джонсон был единственным, кто избегал фотографирования с (Зеленским - ред.)", - говорится в публикации. Отмечается, что офис Джонсона всё же опубликовал фотографию с его частной встречи с Зеленским, однако за пределами этой встречи спикер, в отличие от остальных членов руководства конгресса, с ним не фотографировался. После встречи с сенаторами и беседы с Джонсоном Зеленскому предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена. Визит Зеленского в столицу США проходит после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915403708.html

https://ria.ru/20231212/vizit-1915417473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, владимир зеленский, израиль, майк джонсон, джо байден