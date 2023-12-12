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Спикер Джонсон старался не фотографироваться с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023
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23:03 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915421030.html
Спикер Джонсон старался не фотографироваться с Зеленским, пишут СМИ
Спикер Джонсон старался не фотографироваться с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023
Спикер Джонсон старался не фотографироваться с Зеленским, пишут СМИ
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон во вторник избегал совместных фотографий с Владимиром Зеленским во время его встречи с лидерами американского... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T23:03
2023-12-12T23:03
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израиль
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон во вторник избегал совместных фотографий с Владимиром Зеленским во время его встречи с лидерами американского конгресса, сообщает газета New York Times. "Стоит отметить, что, хотя Зеленский встретился с каждым из лидеров "большой четверки" (Джонсоном, лидером демократического меньшинства палаты представителей, а также лидерами большинства и меньшинства в сенате - ред.) на Капитолийском холме, спикер Джонсон был единственным, кто избегал фотографирования с (Зеленским - ред.)", - говорится в публикации. Отмечается, что офис Джонсона всё же опубликовал фотографию с его частной встречи с Зеленским, однако за пределами этой встречи спикер, в отличие от остальных членов руководства конгресса, с ним не фотографировался. После встречи с сенаторами и беседы с Джонсоном Зеленскому предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена. Визит Зеленского в столицу США проходит после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915403708.html
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В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Израиль, Майк Джонсон, Джо Байден
Спикер Джонсон старался не фотографироваться с Зеленским, пишут СМИ

NYT: спикер палаты представителей США избегал фотографий с Зеленским в конгрессе

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон во вторник избегал совместных фотографий с Владимиром Зеленским во время его встречи с лидерами американского конгресса, сообщает газета New York Times.
"Стоит отметить, что, хотя Зеленский встретился с каждым из лидеров "большой четверки" (Джонсоном, лидером демократического меньшинства палаты представителей, а также лидерами большинства и меньшинства в сенате - ред.) на Капитолийском холме, спикер Джонсон был единственным, кто избегал фотографирования с (Зеленским - ред.)", - говорится в публикации.
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Отмечается, что офис Джонсона всё же опубликовал фотографию с его частной встречи с Зеленским, однако за пределами этой встречи спикер, в отличие от остальных членов руководства конгресса, с ним не фотографировался.
После встречи с сенаторами и беседы с Джонсоном Зеленскому предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена.
Визит Зеленского в столицу США проходит после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
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