Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе "старым хламом"
Сенатор США Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе США старым хламом
© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового.
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"Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", — приводит газета The New York Times слова Шмитта.
После встречи с Зеленским Шмитт также заявил, что вместо того, чтобы говорить с президентом США Джо Байденом о безопасности своих границ, сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины.
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"С Зеленским мы говорили об Украине и ее границах, но Джо Байден, президент этой страны, абсолютно не принимает участие в обсуждении наших границ. <...> Демократы не заинтересованы в разговоре о безопасности наших границ. Это возмутительно", — заявил Шмитт в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.
Ранее Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине.
Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов долларов для Украины блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.