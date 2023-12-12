Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе "старым хламом" - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 12.12.2023 (обновлено: 02:01 13.12.2023)
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915403708.html
Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе "старым хламом"
Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе "старым хламом" - РИА Новости, 13.12.2023
Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе "старым хламом"
Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-12T20:05
2023-12-13T02:01
в мире
украина
сша
миссури
владимир зеленский
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915363887_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_92dcf1fddb5c25333e5aa045ae75df4a.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового. &quot;Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового&quot;, — приводит газета The New York Times слова Шмитта.После встречи с Зеленским Шмитт также заявил, что вместо того, чтобы говорить с президентом США Джо Байденом о безопасности своих границ, сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины. &quot;С Зеленским мы говорили об Украине и ее границах, но Джо Байден, президент этой страны, абсолютно не принимает участие в обсуждении наших границ. &lt;...&gt; Демократы не заинтересованы в разговоре о безопасности наших границ. Это возмутительно&quot;, — заявил Шмитт в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.Ранее Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов долларов для Украины блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
https://ria.ru/20231212/vstrecha-1915402736.html
украина
сша
миссури
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915363887_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_038f17e47ea54e5cd8cfbb95a29250cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, миссури, владимир зеленский, джо байден
В мире, Украина, США, Миссури, Владимир Зеленский, Джо Байден
Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе "старым хламом"

Сенатор США Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе США старым хламом

© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США
Владимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового.
«

"Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", — приводит газета The New York Times слова Шмитта.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Зеленский летит в США, чтобы пережить боль
11 декабря, 08:00
После встречи с Зеленским Шмитт также заявил, что вместо того, чтобы говорить с президентом США Джо Байденом о безопасности своих границ, сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины.
«

"С Зеленским мы говорили об Украине и ее границах, но Джо Байден, президент этой страны, абсолютно не принимает участие в обсуждении наших границ. <...> Демократы не заинтересованы в разговоре о безопасности наших границ. Это возмутительно", — заявил Шмитт в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.

Ранее Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине.
Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов долларов для Украины блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В конгрессе отказались утверждать помощь Украине без внятной стратегии
Вчера, 19:58
 
В миреУкраинаСШАМиссуриВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала