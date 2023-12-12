https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915403708.html

Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе "старым хламом"

Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе "старым хламом" - РИА Новости, 13.12.2023

Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе "старым хламом"

Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-12T20:05

2023-12-12T20:05

2023-12-13T02:01

в мире

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сша

миссури

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового. "Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", — приводит газета The New York Times слова Шмитта.После встречи с Зеленским Шмитт также заявил, что вместо того, чтобы говорить с президентом США Джо Байденом о безопасности своих границ, сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины. "С Зеленским мы говорили об Украине и ее границах, но Джо Байден, президент этой страны, абсолютно не принимает участие в обсуждении наших границ. <...> Демократы не заинтересованы в разговоре о безопасности наших границ. Это возмутительно", — заявил Шмитт в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.Ранее Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов долларов для Украины блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

https://ria.ru/20231212/vstrecha-1915402736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, миссури, владимир зеленский, джо байден