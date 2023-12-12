Зеленский приехал в конгресс США
Канал CNN показал видео прибытия Зеленского в конгресс США
© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США. 12 декабря 2023
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США. 12 декабря 2023
ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине.
На кадрах прямой трансляции CNN видно, как одетого в свитер Зеленского сопровождают лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. После выступления перед всем составом сената у Зеленского запланирована встреча со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов долларов для Украины блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.