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Зеленский приехал в конгресс США - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 12.12.2023 (обновлено: 17:38 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915362409.html
Зеленский приехал в конгресс США
Зеленский приехал в конгресс США - РИА Новости, 12.12.2023
Зеленский приехал в конгресс США
Владимир Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:27
2023-12-12T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
конгресс сша
чак шумер
митч макконнелл
сша
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. На кадрах прямой трансляции CNN видно, как одетого в свитер Зеленского сопровождают лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. После выступления перед всем составом сената у Зеленского запланирована встреча со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов долларов для Украины блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915338919.html
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в мире, украина, владимир зеленский, конгресс сша, чак шумер, митч макконнелл, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Конгресс США, Чак Шумер, Митч Макконнелл, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский приехал в конгресс США

Канал CNN показал видео прибытия Зеленского в конгресс США

© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США. 12 декабря 2023
Владимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США. 12 декабря 2023
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине.
На кадрах прямой трансляции CNN видно, как одетого в свитер Зеленского сопровождают лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. После выступления перед всем составом сената у Зеленского запланирована встреча со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов долларов для Украины блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в университете обороны США - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
СМИ: конгресс США встретит Зеленского менее доброжелательно, чем год назад
15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКонгресс СШАЧак ШумерМитч МакконнеллСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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