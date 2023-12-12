https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915362409.html

Зеленский приехал в конгресс США

Зеленский приехал в конгресс США - РИА Новости, 12.12.2023

Зеленский приехал в конгресс США

Владимир Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:27

2023-12-12T17:27

2023-12-12T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

конгресс сша

чак шумер

митч макконнелл

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915363887_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_92dcf1fddb5c25333e5aa045ae75df4a.jpg

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. На кадрах прямой трансляции CNN видно, как одетого в свитер Зеленского сопровождают лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. После выступления перед всем составом сената у Зеленского запланирована встреча со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов долларов для Украины блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915338919.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, конгресс сша, чак шумер, митч макконнелл, сша, ситуация в днр и лнр