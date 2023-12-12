https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915332026.html
Захарова заявила, что Зеленский приехал в США с протянутой рукой
Захарова заявила, что Зеленский приехал в США с протянутой рукой - РИА Новости, 12.12.2023
Захарова заявила, что Зеленский приехал в США с протянутой рукой
Прибывший в США с визитом Владимир Зеленский будет умолять американскую сторону выделить дополнительное финансирование для поддержки киевского режима, заботясь... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:34
2023-12-12T15:34
2023-12-12T15:34
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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мария захарова
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Прибывший в США с визитом Владимир Зеленский будет умолять американскую сторону выделить дополнительное финансирование для поддержки киевского режима, заботясь о своем собственном выживании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во вторник Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон, предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. На брифинге Захарова заявила, что в Вашингтон Зеленский "отправился шаромыжничать с протянутой рукой". "На фоне ожесточенных дискуссий в конгрессе США (о поддержке Киева - ред.) Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима, а по сути уговаривать Белый дом заботиться об Украине больше, чем о самих американцах", - сказала Захарова. Она добавила, что, согласно украинским Telegram-каналам, другая цель поездки Зеленского - "закрытие вопроса о передаче всех стратегических предприятий недр и земли Украины в управление транснациональной корпорации BlackRock в обмен на ее содействие в получении нового масштабного пакета военной и финансовой помощи". "Он (Зеленский - ред.) же понимает, что ту Украину, которая была, не вернуть никогда, и заботится он исключительно только о своем политическом - наверное, тут уже не только политическом, а вообще - выживании. Без денег, без американской помощи это сделать просто невозможно. А вот каким образом этот новый пакет помощи будет использован в насквозь коррумпированной Украине, мне кажется, говорить в принципе излишне. И так уже понимают все", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
https://ria.ru/20231211/lula-1915140707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова заявила, что Зеленский приехал в США с протянутой рукой
Захарова: Зеленский умоляет США продолжать спонсировать трагикомическое шоу
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Прибывший в США с визитом Владимир Зеленский будет умолять американскую сторону выделить дополнительное финансирование для поддержки киевского режима, заботясь о своем собственном выживании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон
, предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена
, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном
.
Зеленский летит в США, чтобы пережить боль
На брифинге Захарова заявила, что в Вашингтон Зеленский "отправился шаромыжничать с протянутой рукой". "На фоне ожесточенных дискуссий в конгрессе США (о поддержке Киева
- ред.) Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима, а по сути уговаривать Белый дом заботиться об Украине
больше, чем о самих американцах", - сказала Захарова.
Она добавила, что, согласно украинским Telegram-каналам, другая цель поездки Зеленского - "закрытие вопроса о передаче всех стратегических предприятий недр и земли Украины в управление транснациональной корпорации BlackRock в обмен на ее содействие в получении нового масштабного пакета военной и финансовой помощи".
"Он (Зеленский - ред.) же понимает, что ту Украину, которая была, не вернуть никогда, и заботится он исключительно только о своем политическом - наверное, тут уже не только политическом, а вообще - выживании. Без денег, без американской помощи это сделать просто невозможно. А вот каким образом этот новый пакет помощи будет использован в насквозь коррумпированной Украине, мне кажется, говорить в принципе излишне. И так уже понимают все", - подчеркнула Захарова.
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