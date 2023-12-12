https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915332026.html

Захарова заявила, что Зеленский приехал в США с протянутой рукой

Захарова заявила, что Зеленский приехал в США с протянутой рукой - РИА Новости, 12.12.2023

Захарова заявила, что Зеленский приехал в США с протянутой рукой

Прибывший в США с визитом Владимир Зеленский будет умолять американскую сторону выделить дополнительное финансирование для поддержки киевского режима, заботясь... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:34

2023-12-12T15:34

2023-12-12T15:34

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Прибывший в США с визитом Владимир Зеленский будет умолять американскую сторону выделить дополнительное финансирование для поддержки киевского режима, заботясь о своем собственном выживании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во вторник Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон, предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. На брифинге Захарова заявила, что в Вашингтон Зеленский "отправился шаромыжничать с протянутой рукой". "На фоне ожесточенных дискуссий в конгрессе США (о поддержке Киева - ред.) Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима, а по сути уговаривать Белый дом заботиться об Украине больше, чем о самих американцах", - сказала Захарова. Она добавила, что, согласно украинским Telegram-каналам, другая цель поездки Зеленского - "закрытие вопроса о передаче всех стратегических предприятий недр и земли Украины в управление транснациональной корпорации BlackRock в обмен на ее содействие в получении нового масштабного пакета военной и финансовой помощи". "Он (Зеленский - ред.) же понимает, что ту Украину, которая была, не вернуть никогда, и заботится он исключительно только о своем политическом - наверное, тут уже не только политическом, а вообще - выживании. Без денег, без американской помощи это сделать просто невозможно. А вот каким образом этот новый пакет помощи будет использован в насквозь коррумпированной Украине, мне кажется, говорить в принципе излишне. И так уже понимают все", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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