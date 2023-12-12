"В тупике": Зеленского предупредили о фиаско во время визита в США
CNN: Зеленский не добьется желаемого во время визита в Вашингтон
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек —РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США для получения нового пакета помощи вряд ли увенчается успехом, сообщает CNN.
"Перспективы успеха в Вашингтоне на этой неделе крайне малы, поскольку переговоры о том, чтобы связать новую помощь Украине с ужесточением иммиграционных правил, зашли в тупик", — отметили в публикации.
Сенатор Джеймс Лэнкфорд, ведущий переговорщик от Республиканской партии по иммиграционной политике, заявил в разговоре с CNN, что ничего из сказанного Зеленским не сможет изменить требований республиканцев решить проблему южной границы США перед согласованием дополнительной помощи Украине. Кроме того, задача украинского лидера осложняется тем, что ВСУ так и не смогли достичь никаких результатов во время контрнаступления, поэтому многие американские чиновники настроены скептически в отношении выделения новых средств для Киева, говорится в материале.
"Долгожданное контрнаступление против России не принесло того прогресса, на который надеялись многие официальные лица США и Европы", — заключили в публикации.
Зеленский во вторник посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации о новой помощи Киеву и вероятно, не рассмотрит его до Нового года.
Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.