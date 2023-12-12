https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915242748.html

"В тупике": Зеленского предупредили о фиаско во время визита в США

"В тупике": Зеленского предупредили о фиаско во время визита в США - РИА Новости, 12.12.2023

"В тупике": Зеленского предупредили о фиаско во время визита в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США для получения нового пакета помощи вряд ли увенчается успехом, сообщает CNN. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:48

2023-12-12T10:48

2023-12-12T10:48

в мире

сша

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913098929_0:138:3071:1866_1920x0_80_0_0_b61e9802d987600b1e4de3ffdd25dde9.jpg

МОСКВА, 12 дек —РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США для получения нового пакета помощи вряд ли увенчается успехом, сообщает CNN."Перспективы успеха в Вашингтоне на этой неделе крайне малы, поскольку переговоры о том, чтобы связать новую помощь Украине с ужесточением иммиграционных правил, зашли в тупик", — отметили в публикации.Сенатор Джеймс Лэнкфорд, ведущий переговорщик от Республиканской партии по иммиграционной политике, заявил в разговоре с CNN, что ничего из сказанного Зеленским не сможет изменить требований республиканцев решить проблему южной границы США перед согласованием дополнительной помощи Украине. Кроме того, задача украинского лидера осложняется тем, что ВСУ так и не смогли достичь никаких результатов во время контрнаступления, поэтому многие американские чиновники настроены скептически в отношении выделения новых средств для Киева, говорится в материале."Долгожданное контрнаступление против России не принесло того прогресса, на который надеялись многие официальные лица США и Европы", — заключили в публикации.Зеленский во вторник посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации о новой помощи Киеву и вероятно, не рассмотрит его до Нового года.Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.

https://ria.ru/20231211/finansirovanie-1915002033.html

https://ria.ru/20231212/oruzhie-1915221934.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины