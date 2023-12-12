https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915220518.html

Зеленский хочет производить на Украине больше вооружений

Зеленский хочет производить на Украине больше вооружений - РИА Новости, 12.12.2023

Зеленский хочет производить на Украине больше вооружений

Владимир Зеленский на встрече с руководителями оборонных компаний США в Вашингтоне заявил, что украинский военно-промышленный комплекс готов наращивать объемы... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T08:53

2023-12-12T08:53

2023-12-12T08:53

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с руководителями оборонных компаний США в Вашингтоне заявил, что украинский военно-промышленный комплекс готов наращивать объемы производства техники и боеприпасов, но в очередной раз попросил у них поддержку, сообщает офис Зеленского. Отмечается, что на встрече, состоявшейся в Украинском доме в Вашингтоне, присутствовали президент BAE Systems Том Арсено, председатель Day & Zimmermann Гарольд Йох, президент Boeing Теодор Колберт, исполнительный директор Sierra Nevada Фатих Озмен, вице-президент Northrop Grumman Стивен О'Брайан, вице-президент RTX Джефф Шокли, вице-президент Lockheed Martin Рэймонд Писелли, вице-президент General Dynamics Марк Руале, исполнительный директор D&M Holding Дэниел Пауэрс, вице-президент AeroVironment Чарльз Дин. "Зеленский подчеркнул, что Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна поддержка со стороны таких мощных компаний. В частности, речь идет о совместном производстве артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Также Зеленский рассказал об идее создать оборонный хаб в Европе, который будет размещаться на территории страны. По его словам, для реализации этой идеи украинские власти готовы упрощать бюрократические процедуры. Он рассказал также, как передает пресс-служба, что Украина хочет пригласить американских партнеров войти в долю украинских оборонных компаний. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231212/oon-1915198591.html

https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913768421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, сергей лавров, владимир зеленский, нато, bae systems, northrop grumman, дмитрий песков, в мире