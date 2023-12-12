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Сенаторы США не станут слушать указаний Зеленского, заявили в конгрессе - РИА Новости, 12.12.2023
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02:37 12.12.2023 (обновлено: 04:16 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915205867.html
Сенаторы США не станут слушать указаний Зеленского, заявили в конгрессе
Сенаторы США не станут слушать указаний Зеленского, заявили в конгрессе - РИА Новости, 12.12.2023
Сенаторы США не станут слушать указаний Зеленского, заявили в конгрессе
Сенаторы США не станут слушать указания Владимира Зеленского, убежден член верхней палаты конгресса Майк Ли. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T02:37
2023-12-12T04:16
в мире
сша
киев
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Сенаторы США не станут слушать указания Владимира Зеленского, убежден член верхней палаты конгресса Майк Ли. "Что, ни у кого не может быть закономерной причины не соглашаться с Зеленским? Мне на ум приходит множество причин", - написал Ли в соцсети Х. Он подчеркнул, что забота об американских интересах не входит в обязанности Зеленского. "Но в наши входит, и мы не станем выполнять его указания", - заявил Ли. Зеленский во вторник посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации о новой помощи Киеву и вероятно, не рассмотрит его до Нового года.
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915204745.html
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в мире, сша, киев, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский
Сенаторы США не станут слушать указаний Зеленского, заявили в конгрессе

Конгрессмен Ли: сенаторы США не станут слушать указаний Зеленского

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Сенаторы США не станут слушать указания Владимира Зеленского, убежден член верхней палаты конгресса Майк Ли.
"Что, ни у кого не может быть закономерной причины не соглашаться с Зеленским? Мне на ум приходит множество причин", - написал Ли в соцсети Х.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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Он подчеркнул, что забота об американских интересах не входит в обязанности Зеленского. "Но в наши входит, и мы не станем выполнять его указания", - заявил Ли.
Зеленский во вторник посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации о новой помощи Киеву и вероятно, не рассмотрит его до Нового года.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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