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Во Франции определили, когда Зеленского усадят за стол переговоров - РИА Новости, 12.12.2023
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02:07 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915204745.html
Во Франции определили, когда Зеленского усадят за стол переговоров
Во Франции определили, когда Зеленского усадят за стол переговоров - РИА Новости, 12.12.2023
Во Франции определили, когда Зеленского усадят за стол переговоров
"Хозяева" Владимира Зеленского вынудят его вести переговоры по мирному плану в январе 2024 года в Давосе, такое мнение выразил лидер французской партии... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T02:07
2023-12-12T02:07
в мире
давос
россия
владимир зеленский
украина
флориан филиппо
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. "Хозяева" Владимира Зеленского вынудят его вести переговоры по мирному плану в январе 2024 года в Давосе, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X."Тяжело приходится Зеленскому: его хозяева в Давосе жестоко ставят его на место! Именно там, на ежегодном заседании Всемирного форума в Давосе в январе 2024 года, Зеленский будет вынужден вести переговоры по мирному плану!" – написал политик. Таким образом политик прокомментировал сообщения швейцарских СМИ о том, что Зеленский в ходе визита в Аргентину "неожиданно" анонсировал новую встречу в Давосе по обсуждению "мирного плана". Руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо подтвердил, что следующая встреча советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира" состоится в Давосе 14 января 2024 года перед началом Всемирного экономического форума.По мнению Филиппо, "хозяева" бросают "свою марионетку" на фоне провала контрнаступления ВСУ, поняв, что "дело пропало"."Олигархия взращивает, использует, а затем выбрасывает! Зеленский это понимает на собственном опыте!" – добавил политик, призвав "прекратить финансировать все это"."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". Киевскую "формулу" в Москве считают полностью оторванной от реальности.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20231212/ssha-1915203423.html
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915195006.html
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в мире, давос, россия, владимир зеленский, украина, флориан филиппо
В мире, Давос, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Флориан Филиппо
Во Франции определили, когда Зеленского усадят за стол переговоров

Филиппо: Зеленского вынудят сесть за стол переговоров на встрече в Давосе

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. "Хозяева" Владимира Зеленского вынудят его вести переговоры по мирному плану в январе 2024 года в Давосе, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
"Тяжело приходится Зеленскому: его хозяева в Давосе жестоко ставят его на место! Именно там, на ежегодном заседании Всемирного форума в Давосе в январе 2024 года, Зеленский будет вынужден вести переговоры по мирному плану!" – написал политик.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Экс-сотрудница госдепа обвинила США в срыве переговоров по Украине
01:38
Таким образом политик прокомментировал сообщения швейцарских СМИ о том, что Зеленский в ходе визита в Аргентину "неожиданно" анонсировал новую встречу в Давосе по обсуждению "мирного плана". Руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо подтвердил, что следующая встреча советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира" состоится в Давосе 14 января 2024 года перед началом Всемирного экономического форума.
По мнению Филиппо, "хозяева" бросают "свою марионетку" на фоне провала контрнаступления ВСУ, поняв, что "дело пропало".
"Олигархия взращивает, использует, а затем выбрасывает! Зеленский это понимает на собственном опыте!" – добавил политик, призвав "прекратить финансировать все это".
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". Киевскую "формулу" в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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Вчера, 23:18
 
В миреДавосРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаФлориан Филиппо
 
 
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