Рейтинг@Mail.ru
Зеленский попробует убедить Вашингтон не останавливать помощь Украине - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 12.12.2023 (обновлено: 00:31 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915198281.html
Зеленский попробует убедить Вашингтон не останавливать помощь Украине
Зеленский попробует убедить Вашингтон не останавливать помощь Украине - РИА Новости, 12.12.2023
Зеленский попробует убедить Вашингтон не останавливать помощь Украине
Владимир Зеленский во вторник встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и американскими законодателями в попытке пролоббировать продолжение... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T00:14
2023-12-12T00:31
в мире
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
майк джонсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg
ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и американскими законодателями в попытке пролоббировать продолжение масштабной поддержки Украины. Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов в пользу восточноевропейского союзника блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта. Во вторник Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон, предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. "Его уважают по всей стране и в обеих партиях конгресса. Никто лучше него не сможет артикулировать, почему необходимо продолжать крайне успешную линию (на помощь Украине)", - сказал представитель Белого дома на брифинге для журналистов. Сам Зеленский сообщил, что в Белом доме и конгрессе будет говорить о "результатах, которые мы сможем достичь в будущем году с опорой на достижения этого года", и дал понять, что украинцам понадобятся истребители, дроны, средства радиоэлектронной борьбы и насыщение линии фронта комплексами ПВО. Требование представить реализуемую программу действий на будущее – одно из основных, которые озвучивают законодатели после фиаско украинского контрнаступления. Его третий визит с начала военной спецоперации проходит в атмосфере крушения надежд на эффектный разгром России, все более громкой критики Зеленского, в том числе ретранслируемой его политическими оппонентами на родине, и набирающей обороты предвыборной кампании в США, где республиканцы ищут мишени для критики действующей демократической администрации. В попытке убедить конгресс проголосовать за помощь Украине Белый дом продвигает тезис об угрозе нападения России, если ее не остановить сейчас, на одну из стран НАТО с непосредственным втягиванием в конфликт США, доказывает, что 90% выделяемых средств достанутся американскому военно-промышленному комплексу и ставит РФ в один ряд с правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
https://ria.ru/20231212/oon-1915198591.html
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915197358.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_89:0:2704:1961_1920x0_80_0_0_1616decb6a3b738c30e53f7bff7329c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, майк джонсон, нато
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Майк Джонсон, НАТО
Зеленский попробует убедить Вашингтон не останавливать помощь Украине

Зеленский хочет убедить вашингтонский истеблишмент не останавливать помощь Киеву

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и американскими законодателями в попытке пролоббировать продолжение масштабной поддержки Украины.
Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов в пользу восточноевропейского союзника блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Полянский объяснил, что будет с американским оружием на Украине
00:23
Во вторник Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон, предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
"Его уважают по всей стране и в обеих партиях конгресса. Никто лучше него не сможет артикулировать, почему необходимо продолжать крайне успешную линию (на помощь Украине)", - сказал представитель Белого дома на брифинге для журналистов.
Сам Зеленский сообщил, что в Белом доме и конгрессе будет говорить о "результатах, которые мы сможем достичь в будущем году с опорой на достижения этого года", и дал понять, что украинцам понадобятся истребители, дроны, средства радиоэлектронной борьбы и насыщение линии фронта комплексами ПВО. Требование представить реализуемую программу действий на будущее – одно из основных, которые озвучивают законодатели после фиаско украинского контрнаступления.
Его третий визит с начала военной спецоперации проходит в атмосфере крушения надежд на эффектный разгром России, все более громкой критики Зеленского, в том числе ретранслируемой его политическими оппонентами на родине, и набирающей обороты предвыборной кампании в США, где республиканцы ищут мишени для критики действующей демократической администрации.
В попытке убедить конгресс проголосовать за помощь Украине Белый дом продвигает тезис об угрозе нападения России, если ее не остановить сейчас, на одну из стран НАТО с непосредственным втягиванием в конфликт США, доказывает, что 90% выделяемых средств достанутся американскому военно-промышленному комплексу и ставит РФ в один ряд с правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
МВФ одобрил очередной транш Украине
00:01
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденМайк ДжонсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала