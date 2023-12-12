https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915198281.html

Зеленский попробует убедить Вашингтон не останавливать помощь Украине

Зеленский попробует убедить Вашингтон не останавливать помощь Украине - РИА Новости, 12.12.2023

Зеленский попробует убедить Вашингтон не останавливать помощь Украине

Владимир Зеленский во вторник встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и американскими законодателями в попытке пролоббировать продолжение... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T00:14

2023-12-12T00:14

2023-12-12T00:31

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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и американскими законодателями в попытке пролоббировать продолжение масштабной поддержки Украины. Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов в пользу восточноевропейского союзника блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта. Во вторник Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон, предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. "Его уважают по всей стране и в обеих партиях конгресса. Никто лучше него не сможет артикулировать, почему необходимо продолжать крайне успешную линию (на помощь Украине)", - сказал представитель Белого дома на брифинге для журналистов. Сам Зеленский сообщил, что в Белом доме и конгрессе будет говорить о "результатах, которые мы сможем достичь в будущем году с опорой на достижения этого года", и дал понять, что украинцам понадобятся истребители, дроны, средства радиоэлектронной борьбы и насыщение линии фронта комплексами ПВО. Требование представить реализуемую программу действий на будущее – одно из основных, которые озвучивают законодатели после фиаско украинского контрнаступления. Его третий визит с начала военной спецоперации проходит в атмосфере крушения надежд на эффектный разгром России, все более громкой критики Зеленского, в том числе ретранслируемой его политическими оппонентами на родине, и набирающей обороты предвыборной кампании в США, где республиканцы ищут мишени для критики действующей демократической администрации. В попытке убедить конгресс проголосовать за помощь Украине Белый дом продвигает тезис об угрозе нападения России, если ее не остановить сейчас, на одну из стран НАТО с непосредственным втягиванием в конфликт США, доказывает, что 90% выделяемых средств достанутся американскому военно-промышленному комплексу и ставит РФ в один ряд с правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.

https://ria.ru/20231212/oon-1915198591.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, майк джонсон, нато