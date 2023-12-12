"Что нам делать?" В США сделали неожиданное заявление о Зеленском
Офицер Риттер: Запад хочет убрать Зеленского, поскольку он стал угрозой миру
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. 11 декабря 2023
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. 11 декабря 2023. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Запад хочет убрать президента Украины Владимира Зеленского из-за его угрозы международному сообществу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Redacted.
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"Мир, о котором он говорит, - это, конечно, не мир, а предпосылка к еще большей войне, потому что для достижения мира, как заявляет Зеленский, Украина должна стратегически победить Россию. Таким образом, мы подходим ко второй части вашего вопроса - что нам делать с лидером, который настолько неадекватен?" — отметил специалист.
По словам эксперта, предложенная украинским политиком формула мира противоречит своей же идее, поскольку подразумевает лишь продолжение боевых действия против России.
Зеленский отчаянно пытается убедить западные страны в правильности своего плана, желая добиться дополнительной военной помощи, но это невозможно, а его союзники начинают понимать, что пора вносить изменения в верхушку правительства в Киеве, утверждает Риттер
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"Зеленский настолько далек от реальности, что фактически стал представлять опасность для международного сообщества, поэтому вы все чаще слышите разговоры о его замене", — резюмировал бывший разведчик.
Как ранее отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада среди возможных преемников Зеленского рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко. Кто-то из них, по мнению европейцев, должен стать "украинским Пилсудским" и на десятилетия создать прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой, подчеркнул Нарышкин.