Рейтинг@Mail.ru
"Что нам делать?" В США сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/zayavlenie-1915344932.html
"Что нам делать?" В США сделали неожиданное заявление о Зеленском
"Что нам делать?" В США сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 12.12.2023
"Что нам делать?" В США сделали неожиданное заявление о Зеленском
Запад хочет убрать президента Украины Владимира Зеленского из-за его угрозы международному сообществу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:24
2023-12-12T16:24
политика
россия
украина
киев
скотт риттер
валерий залужный
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915226424_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_f17d19fc934f9829e78de2c3cceff648.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Запад хочет убрать президента Украины Владимира Зеленского из-за его угрозы международному сообществу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Redacted.&quot;Мир, о котором он говорит, - это, конечно, не мир, а предпосылка к еще большей войне, потому что для достижения мира, как заявляет Зеленский, Украина должна стратегически победить Россию. Таким образом, мы подходим ко второй части вашего вопроса - что нам делать с лидером, который настолько неадекватен?&quot; — отметил специалист.По словам эксперта, предложенная украинским политиком формула мира противоречит своей же идее, поскольку подразумевает лишь продолжение боевых действия против России.Зеленский отчаянно пытается убедить западные страны в правильности своего плана, желая добиться дополнительной военной помощи, но это невозможно, а его союзники начинают понимать, что пора вносить изменения в верхушку правительства в Киеве, утверждает Риттер&quot;Зеленский настолько далек от реальности, что фактически стал представлять опасность для международного сообщества, поэтому вы все чаще слышите разговоры о его замене&quot;, — резюмировал бывший разведчик.Как ранее отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада среди возможных преемников Зеленского рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко. Кто-то из них, по мнению европейцев, должен стать "украинским Пилсудским" и на десятилетия создать прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой, подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20231212/chislennost-1915276488.html
https://ria.ru/20231212/vsu-1915263481.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915226424_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_71d7c2ea25b47dd85c13650bd1b7c79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, киев, скотт риттер, валерий залужный, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир зеленский, в мире
Политика, Россия, Украина, Киев, Скотт Риттер, Валерий Залужный, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Владимир Зеленский, В мире
"Что нам делать?" В США сделали неожиданное заявление о Зеленском

Офицер Риттер: Запад хочет убрать Зеленского, поскольку он стал угрозой миру

© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. 11 декабря 2023
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. 11 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDT
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. 11 декабря 2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Запад хочет убрать президента Украины Владимира Зеленского из-за его угрозы международному сообществу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Redacted.
«

"Мир, о котором он говорит, - это, конечно, не мир, а предпосылка к еще большей войне, потому что для достижения мира, как заявляет Зеленский, Украина должна стратегически победить Россию. Таким образом, мы подходим ко второй части вашего вопроса - что нам делать с лидером, который настолько неадекватен?" — отметил специалист.

Украинские военнослужащие
Зеленский назвал численность украинских сухопутных войск
12:36
По словам эксперта, предложенная украинским политиком формула мира противоречит своей же идее, поскольку подразумевает лишь продолжение боевых действия против России.
Зеленский отчаянно пытается убедить западные страны в правильности своего плана, желая добиться дополнительной военной помощи, но это невозможно, а его союзники начинают понимать, что пора вносить изменения в верхушку правительства в Киеве, утверждает Риттер
«

"Зеленский настолько далек от реальности, что фактически стал представлять опасность для международного сообщества, поэтому вы все чаще слышите разговоры о его замене", — резюмировал бывший разведчик.

Как ранее отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада среди возможных преемников Зеленского рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко. Кто-то из них, по мнению европейцев, должен стать "украинским Пилсудским" и на десятилетия создать прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой, подчеркнул Нарышкин.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Тотальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте
12:00
 
ПолитикаРоссияУкраинаКиевСкотт РиттерВалерий ЗалужныйСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Владимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала