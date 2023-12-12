https://ria.ru/20231212/zayavlenie-1915344932.html

"Что нам делать?" В США сделали неожиданное заявление о Зеленском

"Что нам делать?" В США сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 12.12.2023

"Что нам делать?" В США сделали неожиданное заявление о Зеленском

Запад хочет убрать президента Украины Владимира Зеленского из-за его угрозы международному сообществу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:24

2023-12-12T16:24

2023-12-12T16:24

политика

россия

украина

киев

скотт риттер

валерий залужный

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Запад хочет убрать президента Украины Владимира Зеленского из-за его угрозы международному сообществу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Redacted."Мир, о котором он говорит, - это, конечно, не мир, а предпосылка к еще большей войне, потому что для достижения мира, как заявляет Зеленский, Украина должна стратегически победить Россию. Таким образом, мы подходим ко второй части вашего вопроса - что нам делать с лидером, который настолько неадекватен?" — отметил специалист.По словам эксперта, предложенная украинским политиком формула мира противоречит своей же идее, поскольку подразумевает лишь продолжение боевых действия против России.Зеленский отчаянно пытается убедить западные страны в правильности своего плана, желая добиться дополнительной военной помощи, но это невозможно, а его союзники начинают понимать, что пора вносить изменения в верхушку правительства в Киеве, утверждает Риттер"Зеленский настолько далек от реальности, что фактически стал представлять опасность для международного сообщества, поэтому вы все чаще слышите разговоры о его замене", — резюмировал бывший разведчик.Как ранее отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада среди возможных преемников Зеленского рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко. Кто-то из них, по мнению европейцев, должен стать "украинским Пилсудским" и на десятилетия создать прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой, подчеркнул Нарышкин.

https://ria.ru/20231212/chislennost-1915276488.html

https://ria.ru/20231212/vsu-1915263481.html

россия

украина

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политика, россия, украина, киев, скотт риттер, валерий залужный, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир зеленский, в мире