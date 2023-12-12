https://ria.ru/20231212/zara-1915205994.html

Владелец Zara объяснил снятие спорной рекламы с главной страницы сайта

Владелец Zara объяснил снятие спорной рекламы с главной страницы сайта - РИА Новости, 12.12.2023

Владелец Zara объяснил снятие спорной рекламы с главной страницы сайта

Группа Inditex объяснила "обновлением контента" снятие с главной страницы сайта и приложения бренда одежды Zara рекламы новой коллекции, вызвавшей критику в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T02:38

2023-12-12T02:38

2023-12-12T02:39

в мире

израиль

восточный иерусалим

владимир путин

zara

хамас

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Группа Inditex объяснила "обновлением контента" снятие с главной страницы сайта и приложения бренда одежды Zara рекламы новой коллекции, вызвавшей критику в соцсетях со стороны пропалестинских активистов, передает агентство Рейтер. Как отмечается, в аккаунте Zara в соцсети Instagram* были размещены десятки тысяч комментариев, многие из которых были с палестинскими флагами, а в соцсети X был запущен хештэг BoycottZara. Споры вызвала новая коллекция Atelier: на одной из фотографий изображена модель с манекеном, завернутым в белое, а на другой - бюст, лежащий на полу, на третьей - манекен без рук. Критики заявили, что изображения напоминают фото тел в белых саванах в секторе Газа, указывает агентство. "Zara убрала рекламную кампанию с изображением манекенов с отсутствующими конечностями и статуями, обернутыми в белое с главной страницы своего сайта и приложения в понедельник после того, как кампания вызвала призывы со стороны некоторых пропалестинских активистов к бойкоту модного ритейлера. Inditex, владеющая Zara, заявила, что это изменение - часть обычной процедуры обновления контента. Она не прокомментировала призывы к бойкоту, но отметила, что коллекция Atelier была задумана в июле, а фотографии были сделаны в сентябре", - передает агентство. Согласно агентству, на презентации коллекции 7 декабря Zara заявила, что вдохновлялась пошивом мужской одежды прошлых веков. На фотографиях, судя по всему, изображена мастерская художника с лестницами, упаковачными материалами, деревянными ящиками и ассистентами в спецодежде. При этом в аккаунте Zara в Instagram все еще можно увидеть фотографии коллекции Atelier. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231212/gaza-1915205614.html

https://ria.ru/20231212/gaza-1915202312.html

https://ria.ru/20231211/pauzy-1915176175.html

израиль

восточный иерусалим

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в мире, израиль, восточный иерусалим, владимир путин, zara, хамас