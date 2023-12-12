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"Сложно объяснить". Новый ход Зеленского вызывал замешательство в СМИ - РИА Новости, 12.12.2023
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11:29 12.12.2023 (обновлено: 15:56 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/zameshatelstvo-1915253825.html
"Сложно объяснить". Новый ход Зеленского вызывал замешательство в СМИ
"Сложно объяснить". Новый ход Зеленского вызывал замешательство в СМИ - РИА Новости, 12.12.2023
"Сложно объяснить". Новый ход Зеленского вызывал замешательство в СМИ
Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times не смог найти объяснение визиту президента Украины Владимира Зеленского в РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:29
2023-12-12T15:56
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times не смог найти объяснение визиту президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину на фоне ухудшения ситуации для ВСУ.&quot;Его появление в Аргентине трудно объяснить, поскольку ситуация на поле боя на Украине ухудшается. Милей сочувствует Украине, но Аргентина не может предложить ничего, кроме сочувствия, поскольку страна — банкрот&quot;, — отметил эксперт.Брайен подчеркнул, что украинские военные теряют лучших бойцов при попытке пересечь Днепр, а дальнейшее расходование живой силы в безнадежных ситуациях на востоке и юге Украины обернется лишь катастрофой для Киева.На прошлой неделе Владимир Зеленский отправился в Аргентину, где в воскресенье принял участие в церемонии инаугурации президента Хавьера Милея.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" провалился. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. По данным на начало декабря, украинские войска за полгода потеряли более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231212/vypad-1915222717.html
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политика, в мире, аргентина, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, В мире, Аргентина, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Сложно объяснить". Новый ход Зеленского вызывал замешательство в СМИ

AT: визит Зеленского в Аргентину трудно объяснить на фоне проблем ВСУ

© AP Photo / Gustavo GarelloПрезидент Украины Владимир Зеленский на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея
Президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Gustavo Garello
Президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times не смог найти объяснение визиту президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину на фоне ухудшения ситуации для ВСУ.
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"Его появление в Аргентине трудно объяснить, поскольку ситуация на поле боя на Украине ухудшается. Милей сочувствует Украине, но Аргентина не может предложить ничего, кроме сочувствия, поскольку страна — банкрот", — отметил эксперт.

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Брайен подчеркнул, что украинские военные теряют лучших бойцов при попытке пересечь Днепр, а дальнейшее расходование живой силы в безнадежных ситуациях на востоке и юге Украины обернется лишь катастрофой для Киева.
На прошлой неделе Владимир Зеленский отправился в Аргентину, где в воскресенье принял участие в церемонии инаугурации президента Хавьера Милея.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" провалился. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. По данным на начало декабря, украинские войска за полгода потеряли более 125 тысяч человек.
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