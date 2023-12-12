https://ria.ru/20231212/zameshatelstvo-1915253825.html

"Сложно объяснить". Новый ход Зеленского вызывал замешательство в СМИ

"Сложно объяснить". Новый ход Зеленского вызывал замешательство в СМИ - РИА Новости, 12.12.2023

"Сложно объяснить". Новый ход Зеленского вызывал замешательство в СМИ

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times не смог найти объяснение визиту президента Украины Владимира Зеленского в РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:29

2023-12-12T11:29

2023-12-12T15:56

политика

в мире

аргентина

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914964317_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5a90fc0973b04c8bfe2eb4dcd33180f4.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times не смог найти объяснение визиту президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину на фоне ухудшения ситуации для ВСУ."Его появление в Аргентине трудно объяснить, поскольку ситуация на поле боя на Украине ухудшается. Милей сочувствует Украине, но Аргентина не может предложить ничего, кроме сочувствия, поскольку страна — банкрот", — отметил эксперт.Брайен подчеркнул, что украинские военные теряют лучших бойцов при попытке пересечь Днепр, а дальнейшее расходование живой силы в безнадежных ситуациях на востоке и юге Украины обернется лишь катастрофой для Киева.На прошлой неделе Владимир Зеленский отправился в Аргентину, где в воскресенье принял участие в церемонии инаугурации президента Хавьера Милея.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" провалился. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. По данным на начало декабря, украинские войска за полгода потеряли более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231212/vypad-1915222717.html

https://ria.ru/20231212/panika-1915232001.html

аргентина

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, в мире, аргентина, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины