https://ria.ru/20231212/zaluzhnyy-1915421629.html

В Раде считают, что Умеров должен предложить уволить Залужного

В Раде считают, что Умеров должен предложить уволить Залужного - РИА Новости, 12.12.2023

В Раде считают, что Умеров должен предложить уволить Залужного

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что министр обороны Украины Рустем Умеров должен подать представление на увольнение Валерия Залужного с... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T23:09

2023-12-12T23:09

2023-12-12T23:09

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что министр обороны Украины Рустем Умеров должен подать представление на увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками. Во вторник Умеров заявил, что вопрос отставки Залужного или кадровых изменений в военном командовании на данный момент не стоит. По его словам, этот вопрос "раскручивают и внешне, и внутренне". Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что пользующийся популярностью Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Не надо фоточек, что все ок. Выглядит, как попытка министра выдать желаемое за действительное. Надо решение!" - написала Безуглая на своей странице в соцсети Facebook*, прикрепив под постом фотографию Умерова с Залужным и командующим сухопутными войсками Александром Сырскии, которая была опубликована на странице Умерова. По ее словам, нужны переформатирование фронта и ответственность генералов за ошибки, реальный, а не для галочки, анализ действий, "честная позиция Залужного относительно его вникания и контроля за войсками как военного командующего", реформы в украинских войсках "не для галочки и обнимашек". "Рустем Умеров - достаточно вашего представления президенту об увольнении главнокомандующего ВС Украины. Вы же знаете, что видения 2024, плана так и нет! Не прикрывайте их, проявляйте лидерство! Показывайте, не молчите, побуждайте! Я в вас верю. Времени мало", - добавила Безуглая. Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, и за провал контрнаступления. Она заявляла, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231212/otstavka-1915411993.html

https://ria.ru/20231212/poseschenie-1915391606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, валерий залужный, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины