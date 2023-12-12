https://ria.ru/20231212/zakharova-1915380539.html

МИД ответил на предложение Чехии об ограничениях для российских дипломатов

МИД ответил на предложение Чехии об ограничениях для российских дипломатов - РИА Новости, 12.12.2023

МИД ответил на предложение Чехии об ограничениях для российских дипломатов

Предложение Чехии странам ЕС ограничить передвижение российских дипломатов вызывает сожаление, если оно будет реализовано, реакция будет ответной, сообщила на... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:19

2023-12-12T18:19

2023-12-12T18:19

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Предложение Чехии странам ЕС ограничить передвижение российских дипломатов вызывает сожаление, если оно будет реализовано, реакция будет ответной, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Если в ЕС будут приняты предложения чешских властей, я просто напомню, что за чешскими властями по многим вопросам стоят американские власти, то это вызовет лишь наше сожаление, но при этом и соответствующую реакцию, она будет ответной", - сказала она.

https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915365837.html

москва

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чехия

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