Рейтинг@Mail.ru
МИД ответил на предложение Чехии об ограничениях для российских дипломатов - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/zakharova-1915380539.html
МИД ответил на предложение Чехии об ограничениях для российских дипломатов
МИД ответил на предложение Чехии об ограничениях для российских дипломатов - РИА Новости, 12.12.2023
МИД ответил на предложение Чехии об ограничениях для российских дипломатов
Предложение Чехии странам ЕС ограничить передвижение российских дипломатов вызывает сожаление, если оно будет реализовано, реакция будет ответной, сообщила на... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:19
2023-12-12T18:19
в мире
мария захарова
москва
россия
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Предложение Чехии странам ЕС ограничить передвижение российских дипломатов вызывает сожаление, если оно будет реализовано, реакция будет ответной, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Если в ЕС будут приняты предложения чешских властей, я просто напомню, что за чешскими властями по многим вопросам стоят американские власти, то это вызовет лишь наше сожаление, но при этом и соответствующую реакцию, она будет ответной", - сказала она.
https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915365837.html
москва
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_4c765520489e978575570ea8fa55ad05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, москва, россия, чехия
В мире, Мария Захарова, Москва, Россия, Чехия
МИД ответил на предложение Чехии об ограничениях для российских дипломатов

Захарова: предложение Чехии об ограничениях для дипломатов РФ вызывает сожаление

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Предложение Чехии странам ЕС ограничить передвижение российских дипломатов вызывает сожаление, если оно будет реализовано, реакция будет ответной, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если в ЕС будут приняты предложения чешских властей, я просто напомню, что за чешскими властями по многим вопросам стоят американские власти, то это вызовет лишь наше сожаление, но при этом и соответствующую реакцию, она будет ответной", - сказала она.
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Канада расширила антироссийские санкции
17:40
 
В миреМария ЗахароваМоскваРоссияЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала