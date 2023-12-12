https://ria.ru/20231212/zakharova-1915380539.html
МИД ответил на предложение Чехии об ограничениях для российских дипломатов
МИД ответил на предложение Чехии об ограничениях для российских дипломатов - РИА Новости, 12.12.2023
МИД ответил на предложение Чехии об ограничениях для российских дипломатов
Предложение Чехии странам ЕС ограничить передвижение российских дипломатов вызывает сожаление, если оно будет реализовано, реакция будет ответной, сообщила на... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:19
2023-12-12T18:19
2023-12-12T18:19
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Предложение Чехии странам ЕС ограничить передвижение российских дипломатов вызывает сожаление, если оно будет реализовано, реакция будет ответной, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Если в ЕС будут приняты предложения чешских властей, я просто напомню, что за чешскими властями по многим вопросам стоят американские власти, то это вызовет лишь наше сожаление, но при этом и соответствующую реакцию, она будет ответной", - сказала она.
https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915365837.html
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в мире, мария захарова, москва, россия, чехия
В мире, Мария Захарова, Москва, Россия, Чехия
МИД ответил на предложение Чехии об ограничениях для российских дипломатов
Захарова: предложение Чехии об ограничениях для дипломатов РФ вызывает сожаление
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Предложение Чехии странам ЕС ограничить передвижение российских дипломатов вызывает сожаление, если оно будет реализовано, реакция будет ответной, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если в ЕС будут приняты предложения чешских властей, я просто напомню, что за чешскими властями по многим вопросам стоят американские власти, то это вызовет лишь наше сожаление, но при этом и соответствующую реакцию, она будет ответной", - сказала она.
Канада расширила антироссийские санкции