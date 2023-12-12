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Россия почти не импортирует яйца из дальнего зарубежья - РИА Новости, 12.12.2023
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16:12 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/yaytsa-1915342421.html
Россия почти не импортирует яйца из дальнего зарубежья
Россия почти не импортирует яйца из дальнего зарубежья - РИА Новости, 12.12.2023
Россия почти не импортирует яйца из дальнего зарубежья
Страны дальнего зарубежья почти не экспортируют пищевые яйца в Россию - за девять месяцев текущего года их было поставлено лишь 2,4 тонны на 11 тысяч долларов,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:12
2023-12-12T16:12
экономика
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Страны дальнего зарубежья почти не экспортируют пищевые яйца в Россию - за девять месяцев текущего года их было поставлено лишь 2,4 тонны на 11 тысяч долларов, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. Больше всего поставила продукции Норвегия - на 10,7 тысячи долларов, Марокко (600 долларов) и Бразилия (100 долларов). Турция, для которой Россельхознадзор в начале декабря расширил разрешение на поставки столового яйца в Россию, его вовсе не экспортирует в страну. При этом самым крупным экспортером столовых яиц в Россию оказалась Армения - она поставила 20 тонн на 21,2 тысячи долларов. В то же время объемы импорта яиц для инкубации в этом году составили 14,5 тысячи тонн на 104 миллиона долларов. Абсолютным рекордсменом по поставкам является Турция, которая экспортировала в Россию 5 тысяч тонн этого продукта на 21 миллион долларов. Далее следует Германия, продавшая российским компаниям 2,8 тысячи тонн таких яиц на 23 миллиона долларов. Крупные поставки в этом году также произвели Британия (15 миллионов долларов), Канада (10 миллионов долларов) и Венгрия (9 миллионов долларов). Италия поставила яиц для инкубаторов на 2 миллиона долларов, а Швеция - на 1,3 миллиона долларов. Ранее в декабре заместитель гендиректора Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Елена Степанова говорила, что России яйца поставляют Белоруссия и Монголия.
https://ria.ru/20231208/yaytsa-1914673813.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Россия почти не импортирует яйца из дальнего зарубежья

Страны дальнего зарубежья почти не экспортируют пищевые яйца в Россию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк Птицефабрика
 Птицефабрика - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Птицефабрика. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Страны дальнего зарубежья почти не экспортируют пищевые яйца в Россию - за девять месяцев текущего года их было поставлено лишь 2,4 тонны на 11 тысяч долларов, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade.
Больше всего поставила продукции Норвегия - на 10,7 тысячи долларов, Марокко (600 долларов) и Бразилия (100 долларов). Турция, для которой Россельхознадзор в начале декабря расширил разрешение на поставки столового яйца в Россию, его вовсе не экспортирует в страну.
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При этом самым крупным экспортером столовых яиц в Россию оказалась Армения - она поставила 20 тонн на 21,2 тысячи долларов.
В то же время объемы импорта яиц для инкубации в этом году составили 14,5 тысячи тонн на 104 миллиона долларов. Абсолютным рекордсменом по поставкам является Турция, которая экспортировала в Россию 5 тысяч тонн этого продукта на 21 миллион долларов. Далее следует Германия, продавшая российским компаниям 2,8 тысячи тонн таких яиц на 23 миллиона долларов.
Крупные поставки в этом году также произвели Британия (15 миллионов долларов), Канада (10 миллионов долларов) и Венгрия (9 миллионов долларов). Италия поставила яиц для инкубаторов на 2 миллиона долларов, а Швеция - на 1,3 миллиона долларов.
Ранее в декабре заместитель гендиректора Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Елена Степанова говорила, что России яйца поставляют Белоруссия и Монголия.
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