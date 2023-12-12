https://ria.ru/20231212/yaponiya-1915219511.html

Парламент Японии отклонил резолюцию о вотуме недоверия главе правительства

Парламент Японии отклонил резолюцию о вотуме недоверия главе правительства - РИА Новости, 12.12.2023

Парламент Японии отклонил резолюцию о вотуме недоверия главе правительства

Резолюция о вотуме недоверия Хирокадзу Мацуно генеральному секретарю правительства, "правой руке" премьер-министра Фумио Кисиды, внесенная в парламент... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T08:41

2023-12-12T08:41

2023-12-12T10:54

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ТОКИО, 12 дек – РИА Новости. Резолюция о вотуме недоверия Хирокадзу Мацуно генеральному секретарю правительства, "правой руке" премьер-министра Фумио Кисиды, внесенная в парламент оппозиционной Конституционно-демократической партией Японии, была отклонена большинством голосов. Трансляция идет в прямом эфире на официальном канале нижней палаты. Мацуно оказался в центре скандала о сокрытии доходов от политических собраний крупнейшей фракцией Синдзо Абэ, а затем перераспределении их депутатам в виде "откатов". Мацуно с сентября 2019 года по октябрь 2021 года был генеральным секретарем фракции Абэ и не мог не знать о происходящем. В течение прошлой и этой недели журналисты, пользуясь тем, что он как спикер правительства дает ежедневные пресс-конференции, настойчиво задавали ему вопросы про обстоятельства, связанные со средствами партии, но он не менее 40 раз отказывался от ответа. В понедельник на вопрос о том, не собирается ли он подавать в отставку, Мацуно ответил, что "намерен продолжать исполнять возложенные на него обязанности". Он лично подозревается в получении "откатов" за 5 лет на сумму около 10 миллионов иен (около 70 тысяч долларов). Скандал, который набирает обороты в Японии и который будет стоить портфелей четырем министрам, 11 их заместителям и нескольким членам партийного руководства, начинался с того, что обнаружилось разночтение между реально поступавшими на счета фракций экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ и крупного партийного функционера Тосиро Никая средствами и суммами, указанными в финансовой отчетности. Дальнейшее расследование, которое ведет особый отдел Токийской прокуратуры, показало, что разница поступала в карман депутатам и также не указывалась ими как доход. Стало известно, что сокрытием доходов, но в меньших объемах, грешила и фракция премьер-министра Кисиды, которую он спешно покинул на прошлой неделе. В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что, например, в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это как минимум около 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысяч долларов США. В центре скандала о получении "откатов" из партийных средств оказался генеральный секретарь правительства, "правая рука" Кисиды Хирокадзу Мацуно. Мацуно, как и министр экономики Ясутоси Нисимура, а также почти все руководство партии подозреваются в получении более 10 миллионов иен (около 69,4 тысяч долларов) за последние 5 лет в виде "откатов" от партийных средств. Помимо Мацуно и министра экономики, торговли и промышленности экономики Ясутоси Нисимура в скандале оказались замешаны представители высшего руководства партии - глава политсовета ЛДП и экс-министр экономики Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото. При этом суммы "откатов" заметно отличались. Так, депутаты Ясутада Оно за 5 лет получил более 50 миллионов иен (около 350 тысяч долларов), Ёситака Икэда и Яити Танигава каждый по 40 миллионов иен (280 тысяч долларов). Ожидается, что после окончания парламентской сессии 13 декабря премьер-министр Фумио Кисида произведет перестановки в правительстве и руководстве партии. Как ожидается, свои посты покинут четыре министра, включая генерального секретаря правительства Хирокадзу Мацуно, и 11 их заместителей.

https://ria.ru/20231211/yaponiya-1915004387.html

https://ria.ru/20231208/yaponiya-1914509006.html

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Дарья Буймова

япония, сша, россия, хирокадзу мацуно, синдзо абэ, фумио кисида, в мире