https://ria.ru/20231212/yakutiya-1915218906.html

Более 35 территорий в Якутии будут благоустроены в 2024 года

Более 35 территорий в Якутии будут благоустроены в 2024 года - РИА Новости, 12.12.2023

Более 35 территорий в Якутии будут благоустроены в 2024 года

Более 35 территорий в Якутии благоустроят в 2024 году, общая стоимость работ - свыше 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T08:32

2023-12-12T08:32

2023-12-12T08:32

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

якутск

нерюнгри

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ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Более 35 территорий в Якутии благоустроят в 2024 году, общая стоимость работ - свыше 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Всего в рамках президентских проектов будет благоустроено более 35 территорий по всей республике. На эти цели совокупно направят более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Это рекордная сумма для региона. На эти средства в будущем году продолжат реализовывать мероприятия мастер-плана Якутска и Нерюнгри, а также планируют благоустраивать общественные пространства и дворы по президентскому нацпроекту и программе "1000 дворов", - рассказали в пресс-службе. Новый облик получат в 2024 году набережная Романа Дмитриева, озеро Сайсары, а также площадь Ленина в Якутске. Отмечается, что больше всего средств Якутия получит по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", являющемуся частью президентского нацпроекта "Жилье и городская среда". "В будущем году в рамках проекта Республика Саха (Якутия) получит более 920 миллионов рублей. Нужно отметить, что объем финансирования на благоустройство территорий региона по этому федеральному проекту значительно вырос за последние пять лет. За это время в регионе были реализованы полномасштабные проекты по реконструкции 67 общественных и 144 дворовых территории", - добавили власти. Ускорить темпы благоустройства и расширить его географию удалось за счет синхронизации двух федеральных проектов - "Формирование комфортной городской среды" и "1000 дворов". "Только за 2023 год в Якутии благоустроили в общей сложности 86 общественных и дворовых территорий. Это набережные и зоны отдыха, парки и скверы, детские и спортивные площадки в 33 муниципалитетах. Всего за последние пять лет в 60 городах и сельских поселениях республики благодаря всем программам благоустройства появились 52 новых общественных пространства и 399 благоустроенных площадок для отдыха и досуга "у дома", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231211/yakutiya-1914993754.html

республика саха (якутия)

якутск

нерюнгри

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), якутск, нерюнгри