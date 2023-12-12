Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/vzryvy-1915415852.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 12.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы слышны в Одессе и Черноморске Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T21:51
2023-12-12T21:51
в мире
одесская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
одесса
черноморск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Одессе и Черноморске Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области. Возможно, работа ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Глава Одесской областной военной администрации в своем Telegram-канале призвал жителей региона оставаться в укрытиях. Сигнал воздушной тревоги в Одесской области звучит уже больше часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231212/kharkov-1915211822.html
https://ria.ru/20231212/kherson-1915296236.html
одесская область
одесса
черноморск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, одесса, черноморск
В мире, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Одесса, Черноморск
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

"Страна": в Одессе и Черноморске на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Одессе и Черноморске Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна".
«
"Сообщают о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области. Возможно, работа ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Люди на станции метро на Украине - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Вчера, 05:37
Глава Одесской областной военной администрации в своем Telegram-канале призвал жителей региона оставаться в укрытиях.
Сигнал воздушной тревоги в Одесской области звучит уже больше часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Украинские власти заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Вчера, 13:31
 
В миреОдесская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныОдессаЧерноморск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала