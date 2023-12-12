https://ria.ru/20231212/vzryvy-1915415852.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 12.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Взрывы слышны в Одессе и Черноморске Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T21:51

2023-12-12T21:51

2023-12-12T21:51

в мире

одесская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

одесса

черноморск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Одессе и Черноморске Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области. Возможно, работа ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Глава Одесской областной военной администрации в своем Telegram-канале призвал жителей региона оставаться в укрытиях. Сигнал воздушной тревоги в Одесской области звучит уже больше часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231212/kharkov-1915211822.html

https://ria.ru/20231212/kherson-1915296236.html

одесская область

одесса

черноморск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, одесса, черноморск