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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 12.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы слышны в Одессе и Черноморске Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T21:51
2023-12-12T21:51
2023-12-12T21:51
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Одессе и Черноморске Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области. Возможно, работа ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Глава Одесской областной военной администрации в своем Telegram-канале призвал жителей региона оставаться в укрытиях. Сигнал воздушной тревоги в Одесской области звучит уже больше часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, одесса, черноморск
В мире, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Одесса, Черноморск
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
"Страна": в Одессе и Черноморске на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы