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ФНС опровергла информацию о взломе со стороны Украины - РИА Новости, 12.12.2023
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18:33 12.12.2023 (обновлено: 18:50 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/vzlom-1915384687.html
ФНС опровергла информацию о взломе со стороны Украины
ФНС опровергла информацию о взломе со стороны Украины - РИА Новости, 12.12.2023
ФНС опровергла информацию о взломе со стороны Украины
Информация о якобы взломе со стороны Украины сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) России не соответствует действительности - все сервисы налоговой... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:33
2023-12-12T18:50
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
украина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Информация о якобы взломе со стороны Украины сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) России не соответствует действительности - все сервисы налоговой работают штатно, данные граждан в безопасности, сообщила РИА Новости пресс-служба ФНС."Сегодня некоторые интернет-ресурсы опубликовали данные, что украинским хакерам удалось взломать и "уничтожить инфраструктуру" налоговых органов России, и чтобы якобы все серверы получили вредоносное программное обеспечение", - сообщили в ФНС РФ."Информация о взломе налоговой системы России не соответствует действительности... все сервисы ФНС России, официальный сайт и другие каналы взаимодействия как с другими ведомствами, так и с налогоплательщиками работают в штатном режиме. Распространяемая информация об уничтожении данных, захвате трафика не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.Как указывают в ФНС, в то же время интернет-пользователи обращают внимание, что сбоев в работе ФНС нет."Все данные налогоплательщиков, а также инфраструктура ФНС России по-прежнему в безопасности и надежно защищена", - подчёркивают в ведомстве.
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), украина
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Украина
ФНС опровергла информацию о взломе со стороны Украины

ФНС сообщила, что все сервисы работают штатно, данные граждан в безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы
Табличка на здании Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании Федеральной налоговой службы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Информация о якобы взломе со стороны Украины сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) России не соответствует действительности - все сервисы налоговой работают штатно, данные граждан в безопасности, сообщила РИА Новости пресс-служба ФНС.
"Сегодня некоторые интернет-ресурсы опубликовали данные, что украинским хакерам удалось взломать и "уничтожить инфраструктуру" налоговых органов России, и чтобы якобы все серверы получили вредоносное программное обеспечение", - сообщили в ФНС РФ.
"Информация о взломе налоговой системы России не соответствует действительности... все сервисы ФНС России, официальный сайт и другие каналы взаимодействия как с другими ведомствами, так и с налогоплательщиками работают в штатном режиме. Распространяемая информация об уничтожении данных, захвате трафика не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.
Как указывают в ФНС, в то же время интернет-пользователи обращают внимание, что сбоев в работе ФНС нет.
"Все данные налогоплательщиков, а также инфраструктура ФНС России по-прежнему в безопасности и надежно защищена", - подчёркивают в ведомстве.
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РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Украина
 
 
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