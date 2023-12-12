https://ria.ru/20231212/vzlom-1915384687.html

ФНС опровергла информацию о взломе со стороны Украины

ФНС опровергла информацию о взломе со стороны Украины - РИА Новости, 12.12.2023

ФНС опровергла информацию о взломе со стороны Украины

Информация о якобы взломе со стороны Украины сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) России не соответствует действительности - все сервисы налоговой... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:33

2023-12-12T18:33

2023-12-12T18:50

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

украина

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Информация о якобы взломе со стороны Украины сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) России не соответствует действительности - все сервисы налоговой работают штатно, данные граждан в безопасности, сообщила РИА Новости пресс-служба ФНС."Сегодня некоторые интернет-ресурсы опубликовали данные, что украинским хакерам удалось взломать и "уничтожить инфраструктуру" налоговых органов России, и чтобы якобы все серверы получили вредоносное программное обеспечение", - сообщили в ФНС РФ."Информация о взломе налоговой системы России не соответствует действительности... все сервисы ФНС России, официальный сайт и другие каналы взаимодействия как с другими ведомствами, так и с налогоплательщиками работают в штатном режиме. Распространяемая информация об уничтожении данных, захвате трафика не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.Как указывают в ФНС, в то же время интернет-пользователи обращают внимание, что сбоев в работе ФНС нет."Все данные налогоплательщиков, а также инфраструктура ФНС России по-прежнему в безопасности и надежно защищена", - подчёркивают в ведомстве.

https://ria.ru/20231128/khakery-1912373491.html

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), украина