https://ria.ru/20231212/vyzhivanie-1915228380.html

СМИ: в Киеве считают, что Украина может оказаться на грани выживания

СМИ: в Киеве считают, что Украина может оказаться на грани выживания - РИА Новости, 12.12.2023

СМИ: в Киеве считают, что Украина может оказаться на грани выживания

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина останется "на грани выживания", если ЕС не РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T09:52

2023-12-12T09:52

2023-12-12T09:52

в мире

украина

ольга стефанишина

евросоюз

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина останется "на грани выживания", если ЕС не примет решение по выделению Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро, в стране это будут рассматривать как "провал всего Евросоюза", пишет газета Financial Times. "В случае отсутствия решения по 50 миллиардам евро может быть промежуточное решение", - заявила Стефанишина, отметив, что такая ситуация оставит Украину "на грани выживания с нулевой (финансовой) предсказуемостью на целый год". Она добавила, что пока не получила никаких заверений в том, что пакет помощи в 50 миллиардов евро будет в той или иной форме предоставлен Киеву, а любая альтернатива поставит под угрозу стабильность Украины. По мнению Стефанишиной, неспособность ЕС согласовать пакет помощи Украине, а также начать переговоры по членству в европейском блоке будут рассматриваться Киевом как "провал всего ЕС". Она добавила, что в ходе беседы с Владимиром Зеленским на выходных премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул, что разблокирование венгерских денежных средств ЕС является одним из аспектов его позиции в отношении Киева. Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС. Киев в декабре 2023 года получит последний транш в 1,5 миллиарда евро, после чего финансирование прекратится, если для этого в Брюсселе не будет согласован новый бюджет.

https://ria.ru/20231211/otchet-1915127056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, ольга стефанишина, евросоюз