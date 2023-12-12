СМИ: в Киеве считают, что Украина может оказаться на грани выживания
FT: в Киеве заявили, что Украина окажется на грани выживания без помощи ЕС
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина останется "на грани выживания", если ЕС не примет решение по выделению Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро, в стране это будут рассматривать как "провал всего Евросоюза", пишет газета Financial Times.
"В случае отсутствия решения по 50 миллиардам евро может быть промежуточное решение", - заявила Стефанишина, отметив, что такая ситуация оставит Украину "на грани выживания с нулевой (финансовой) предсказуемостью на целый год".
Она добавила, что пока не получила никаких заверений в том, что пакет помощи в 50 миллиардов евро будет в той или иной форме предоставлен Киеву, а любая альтернатива поставит под угрозу стабильность Украины.
По мнению Стефанишиной, неспособность ЕС согласовать пакет помощи Украине, а также начать переговоры по членству в европейском блоке будут рассматриваться Киевом как "провал всего ЕС".
Она добавила, что в ходе беседы с Владимиром Зеленским на выходных премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул, что разблокирование венгерских денежных средств ЕС является одним из аспектов его позиции в отношении Киева.
Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС. Киев в декабре 2023 года получит последний транш в 1,5 миллиарда евро, после чего финансирование прекратится, если для этого в Брюсселе не будет согласован новый бюджет.