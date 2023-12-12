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Гладков рассказал о выплатах для раненых белгородцев - РИА Новости, 12.12.2023
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Белгородская область
 
21:38 12.12.2023 (обновлено: 21:42 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/vyplaty-1915415263.html
Гладков рассказал о выплатах для раненых белгородцев
Гладков рассказал о выплатах для раненых белгородцев - РИА Новости, 12.12.2023
Гладков рассказал о выплатах для раненых белгородцев
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в своих социальных сетях рассказал о том, что за тяжёлые ранения и ранения средней тяжести... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T21:38
2023-12-12T21:42
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БЕЛГОРОД, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в своих социальных сетях рассказал о том, что за тяжёлые ранения и ранения средней тяжести жители региона - участники СВО могут претендовать на выплату в 500 тысяч рублей. Во вторник Гладков провел прямую линию в соцсетях, в ходе которой ответил на вопросы жителей. Один из вопросов, поступивших губернатору в ходе прямой линии, был связан с помощью военнослужащим. Мама пограничника пожаловалась на отсутствие финансовой поддержки при ранении её сына после отражения нападения. Глава региона заверил заявительницу, что проблем с выплатами за ранение нет. "За тяжёлые ранения и ранения средней тяжести белгородцы получают 500 тысяч рублей. Нужно справку с места прохождения лечения предоставить в региональное министерство здравоохранения", - ответил губернатор Белгородской области. В Белгородской области военнослужащим, а также членам их семей гарантированы различные региональные меры поддержки. Для участников СВО предусмотрена единовременная региональная выплата в размере 100 тысяч рублей, а также ежемесячная социальная выплата в минимальном размере оплаты труда, установленном федеральным законодательством. Членам семей военнослужащих-участников СВО предусмотрена единовременная выплата при рождении ребенка в размере 50 тысяч рублей, ежемесячная выплата на питание каждого ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет (при условии обучения по очной форме в образовательном учреждении) в размере трех тысяч рублей, ежегодная денежная выплата семьям участников специальной военной операции к началу очередного учебного года в размере 15 тысяч рублей. Как отметили в пресс-службе правительства региона, с 1 ноября 2023 года региональная единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей будет назначаться и выплачиваться гражданам, заключившим контракт (имеющим иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ, которые являются участниками специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по состоянию на 1 ноября 2023 года. В дополнение к ранее утвержденным категориям с 1 ноября текущего года в целях создания системы мер социальной поддержки членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, государственной противопожарной службы, органов государственной безопасности, Федеральной службы безопасности, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, граждан, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ будет осуществляться прием документов от этой категории граждан на ежемесячную выплату на питание каждого ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет (при условии обучения по очной форме в образовательной организации) и единовременную выплату при рождении ребенка.
https://ria.ru/20231103/voin-1907110519.html
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общество, россия, белгородская область, донецкая народная республика, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Россия, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о выплатах для раненых белгородцев

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в своих социальных сетях рассказал о том, что за тяжёлые ранения и ранения средней тяжести жители региона - участники СВО могут претендовать на выплату в 500 тысяч рублей.
Во вторник Гладков провел прямую линию в соцсетях, в ходе которой ответил на вопросы жителей. Один из вопросов, поступивших губернатору в ходе прямой линии, был связан с помощью военнослужащим. Мама пограничника пожаловалась на отсутствие финансовой поддержки при ранении её сына после отражения нападения. Глава региона заверил заявительницу, что проблем с выплатами за ранение нет.
«
"За тяжёлые ранения и ранения средней тяжести белгородцы получают 500 тысяч рублей. Нужно справку с места прохождения лечения предоставить в региональное министерство здравоохранения", - ответил губернатор Белгородской области.
В Белгородской области военнослужащим, а также членам их семей гарантированы различные региональные меры поддержки. Для участников СВО предусмотрена единовременная региональная выплата в размере 100 тысяч рублей, а также ежемесячная социальная выплата в минимальном размере оплаты труда, установленном федеральным законодательством.
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Членам семей военнослужащих-участников СВО предусмотрена единовременная выплата при рождении ребенка в размере 50 тысяч рублей, ежемесячная выплата на питание каждого ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет (при условии обучения по очной форме в образовательном учреждении) в размере трех тысяч рублей, ежегодная денежная выплата семьям участников специальной военной операции к началу очередного учебного года в размере 15 тысяч рублей.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, с 1 ноября 2023 года региональная единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей будет назначаться и выплачиваться гражданам, заключившим контракт (имеющим иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ, которые являются участниками специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по состоянию на 1 ноября 2023 года.
В дополнение к ранее утвержденным категориям с 1 ноября текущего года в целях создания системы мер социальной поддержки членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, государственной противопожарной службы, органов государственной безопасности, Федеральной службы безопасности, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, граждан, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ будет осуществляться прием документов от этой категории граждан на ежемесячную выплату на питание каждого ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет (при условии обучения по очной форме в образовательной организации) и единовременную выплату при рождении ребенка.
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