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Гладков рассказал о выплатах для раненых белгородцев

Гладков рассказал о выплатах для раненых белгородцев - РИА Новости, 12.12.2023

Гладков рассказал о выплатах для раненых белгородцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в своих социальных сетях рассказал о том, что за тяжёлые ранения и ранения средней тяжести... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T21:38

2023-12-12T21:38

2023-12-12T21:42

белгородская область

общество

россия

белгородская область

донецкая народная республика

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в своих социальных сетях рассказал о том, что за тяжёлые ранения и ранения средней тяжести жители региона - участники СВО могут претендовать на выплату в 500 тысяч рублей. Во вторник Гладков провел прямую линию в соцсетях, в ходе которой ответил на вопросы жителей. Один из вопросов, поступивших губернатору в ходе прямой линии, был связан с помощью военнослужащим. Мама пограничника пожаловалась на отсутствие финансовой поддержки при ранении её сына после отражения нападения. Глава региона заверил заявительницу, что проблем с выплатами за ранение нет. "За тяжёлые ранения и ранения средней тяжести белгородцы получают 500 тысяч рублей. Нужно справку с места прохождения лечения предоставить в региональное министерство здравоохранения", - ответил губернатор Белгородской области. В Белгородской области военнослужащим, а также членам их семей гарантированы различные региональные меры поддержки. Для участников СВО предусмотрена единовременная региональная выплата в размере 100 тысяч рублей, а также ежемесячная социальная выплата в минимальном размере оплаты труда, установленном федеральным законодательством. Членам семей военнослужащих-участников СВО предусмотрена единовременная выплата при рождении ребенка в размере 50 тысяч рублей, ежемесячная выплата на питание каждого ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет (при условии обучения по очной форме в образовательном учреждении) в размере трех тысяч рублей, ежегодная денежная выплата семьям участников специальной военной операции к началу очередного учебного года в размере 15 тысяч рублей. Как отметили в пресс-службе правительства региона, с 1 ноября 2023 года региональная единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей будет назначаться и выплачиваться гражданам, заключившим контракт (имеющим иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ, которые являются участниками специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по состоянию на 1 ноября 2023 года. В дополнение к ранее утвержденным категориям с 1 ноября текущего года в целях создания системы мер социальной поддержки членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, государственной противопожарной службы, органов государственной безопасности, Федеральной службы безопасности, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, граждан, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ будет осуществляться прием документов от этой категории граждан на ежемесячную выплату на питание каждого ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет (при условии обучения по очной форме в образовательной организации) и единовременную выплату при рождении ребенка.

https://ria.ru/20231103/voin-1907110519.html

https://ria.ru/20231102/nagrada-1907059212.html

россия

белгородская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, белгородская область, донецкая народная республика, вячеслав гладков