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ЦИК России рассмотрит вопрос о бюджетных средствах на выборы президента
ЦИК России рассмотрит вопрос о бюджетных средствах на выборы президента - РИА Новости, 12.12.2023
ЦИК России рассмотрит вопрос о бюджетных средствах на выборы президента
Центризбирком России на заседании в среду рассмотрит вопрос о распределении средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента РФ,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:27
2023-12-12T18:27
2023-12-12T18:27
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Центризбирком России на заседании в среду рассмотрит вопрос о распределении средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента РФ, следует из проекта повестки дня, размещенного на сайте комиссии. Согласно проекту повестки, на заседании будет рассмотрен вопрос "О распределении средств федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации". Также в проекте повестки заседания ЦИК значится вопрос о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов на должность президента.
https://ria.ru/20231212/izbirkomy-1915259721.html
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политика, россия
ЦИК России рассмотрит вопрос о бюджетных средствах на выборы президента
ЦИК РФ в среду рассмотрит вопрос о бюджетных средствах на выборы президента
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Центризбирком России на заседании в среду рассмотрит вопрос о распределении средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента РФ, следует из проекта повестки дня, размещенного на сайте комиссии.
Согласно проекту повестки, на заседании будет рассмотрен вопрос "О распределении средств федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации".
Также в проекте повестки заседания ЦИК значится вопрос о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов на должность президента.
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