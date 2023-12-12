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В Запорожской области заявили, что готовы к проведению выборов - РИА Новости, 12.12.2023
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13:45 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/vybory-1915300061.html
В Запорожской области заявили, что готовы к проведению выборов
В Запорожской области заявили, что готовы к проведению выборов - РИА Новости, 12.12.2023
В Запорожской области заявили, что готовы к проведению выборов
Избирательная комиссия Запорожской области готова приступить к подготовке к проведению выборов президента Российской Федерации, сообщили РИА Новости в аппарате... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:45
2023-12-12T13:45
запорожская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Избирательная комиссия Запорожской области готова приступить к подготовке к проведению выборов президента Российской Федерации, сообщили РИА Новости в аппарате избиркома. Ранее пресс-служба ЦИК РФ сообщила, что 11 декабря комиссия провела консультации по вопросу о возможности проведения выборов президента России на территории четырех регионов, где введено военное положение. По итогам консультаций отмечалось, что все стороны, в том числе Минобороны, ФСБ и местные власти, "считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов РФ". "Избирательная комиссия Запорожской области готова к проведению выборов президента Российской Федерации", - сообщил РИА Новости сотрудник аппарата избиркома. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231212/izbirkomy-1915259721.html
https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html
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запорожская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика
Запорожская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика
В Запорожской области заявили, что готовы к проведению выборов

В избиркоме Запорожской области готовы к проведению выборов президента

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Избирательная комиссия Запорожской области готова приступить к подготовке к проведению выборов президента Российской Федерации, сообщили РИА Новости в аппарате избиркома.
Ранее пресс-служба ЦИК РФ сообщила, что 11 декабря комиссия провела консультации по вопросу о возможности проведения выборов президента России на территории четырех регионов, где введено военное положение. По итогам консультаций отмечалось, что все стороны, в том числе Минобороны, ФСБ и местные власти, "считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов РФ".
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В России сформировали систему избиркомов по выборам президента
11:44
"Избирательная комиссия Запорожской области готова к проведению выборов президента Российской Федерации", - сообщил РИА Новости сотрудник аппарата избиркома.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Подсчет голосов - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Президентские выборы 2024 года в России будут уникальными, считает эксперт
10 декабря, 18:00
 
Запорожская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Политика
 
 
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