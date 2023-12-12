https://ria.ru/20231212/vybory-1915300061.html

В Запорожской области заявили, что готовы к проведению выборов

В Запорожской области заявили, что готовы к проведению выборов - РИА Новости, 12.12.2023

В Запорожской области заявили, что готовы к проведению выборов

Избирательная комиссия Запорожской области готова приступить к подготовке к проведению выборов президента Российской Федерации, сообщили РИА Новости в аппарате... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:45

2023-12-12T13:45

2023-12-12T13:45

запорожская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

политика

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Избирательная комиссия Запорожской области готова приступить к подготовке к проведению выборов президента Российской Федерации, сообщили РИА Новости в аппарате избиркома. Ранее пресс-служба ЦИК РФ сообщила, что 11 декабря комиссия провела консультации по вопросу о возможности проведения выборов президента России на территории четырех регионов, где введено военное положение. По итогам консультаций отмечалось, что все стороны, в том числе Минобороны, ФСБ и местные власти, "считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов РФ". "Избирательная комиссия Запорожской области готова к проведению выборов президента Российской Федерации", - сообщил РИА Новости сотрудник аппарата избиркома. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231212/izbirkomy-1915259721.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика