https://ria.ru/20231212/vtb-1915369445.html
ВТБ получил награду Московской биржи в области технологий комплаенс
ВТБ получил награду Московской биржи в области технологий комплаенс - РИА Новости, 12.12.2023
ВТБ получил награду Московской биржи в области технологий комплаенс
ВТБ удостоен награды Московской биржи "За развитие технологий в области комплаенс", сообщает банк. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:57
2023-12-12T17:57
2023-12-12T17:57
втб
московская биржа
технологии
экономика
банки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152838/90/1528389063_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f052325e30e1d8443bbccc618613773.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ВТБ удостоен награды Московской биржи "За развитие технологий в области комплаенс", сообщает банк. Награду получил департамент комплаенс контроля и финансового мониторинга банка за эффективное выполнение задач по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. В частности, отмечено участие ВТБ в развитии новой системы по ведению списков инсайдеров – пилотного проекта, результаты которого должны лечь в основу правил для всего рынка. ВТБ также развивает методы автоматизированного мониторинга и выявления нестандартных сделок. "Речь идет о развитии процедур внутреннего контроля, направленных на выявление и предотвращение совершения нестандартных операций, в которых есть признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком", - приводятся в сообщении слова представителя департамента банка. Церемония награждения состоялась в рамках конференции "Комплаенс: основные тренды 2023", на которой участники рынка совместно с представителями Банка России, ФАС, Московской биржи, НИУ ВШЭ и юристами обсудили изменения вектора развития комплаенс на финансовом рынке в 2023 году, обменялись мнениями о тенденциях и новых вызовах в этой области, рассмотрели вопросы развития информационных технологий и использования искусственного интеллекта для нужд комплаенс.
https://realty.ria.ru/20231208/vtb-1914534759.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152838/90/1528389063_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_673c8c9ae8cefd3e8b6d3a5fc55f725a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, московская биржа, технологии, экономика, банки
ВТБ, Московская биржа, Технологии, Экономика, Банки
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ВТБ удостоен награды Московской биржи "За развитие технологий в области комплаенс", сообщает банк.
Награду получил департамент комплаенс контроля и финансового мониторинга банка за эффективное выполнение задач по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
В частности, отмечено участие ВТБ в развитии новой системы по ведению списков инсайдеров – пилотного проекта, результаты которого должны лечь в основу правил для всего рынка. ВТБ также развивает методы автоматизированного мониторинга и выявления нестандартных сделок.
"Речь идет о развитии процедур внутреннего контроля, направленных на выявление и предотвращение совершения нестандартных операций, в которых есть признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком", - приводятся в сообщении слова представителя департамента банка.
Церемония награждения состоялась в рамках конференции "Комплаенс: основные тренды 2023", на которой участники рынка совместно с представителями Банка России, ФАС
, Московской биржи, НИУ ВШЭ
и юристами обсудили изменения вектора развития комплаенс на финансовом рынке в 2023 году, обменялись мнениями о тенденциях и новых вызовах в этой области, рассмотрели вопросы развития информационных технологий и использования искусственного интеллекта для нужд комплаенс.
ВТБ начал выдавать "Арктическую ипотеку"