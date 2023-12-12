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ВТБ получил награду Московской биржи в области технологий комплаенс

ВТБ получил награду Московской биржи в области технологий комплаенс - РИА Новости, 12.12.2023

ВТБ получил награду Московской биржи в области технологий комплаенс

ВТБ удостоен награды Московской биржи "За развитие технологий в области комплаенс", сообщает банк. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:57

2023-12-12T17:57

2023-12-12T17:57

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ВТБ удостоен награды Московской биржи "За развитие технологий в области комплаенс", сообщает банк. Награду получил департамент комплаенс контроля и финансового мониторинга банка за эффективное выполнение задач по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. В частности, отмечено участие ВТБ в развитии новой системы по ведению списков инсайдеров – пилотного проекта, результаты которого должны лечь в основу правил для всего рынка. ВТБ также развивает методы автоматизированного мониторинга и выявления нестандартных сделок. "Речь идет о развитии процедур внутреннего контроля, направленных на выявление и предотвращение совершения нестандартных операций, в которых есть признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком", - приводятся в сообщении слова представителя департамента банка. Церемония награждения состоялась в рамках конференции "Комплаенс: основные тренды 2023", на которой участники рынка совместно с представителями Банка России, ФАС, Московской биржи, НИУ ВШЭ и юристами обсудили изменения вектора развития комплаенс на финансовом рынке в 2023 году, обменялись мнениями о тенденциях и новых вызовах в этой области, рассмотрели вопросы развития информационных технологий и использования искусственного интеллекта для нужд комплаенс.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

втб, московская биржа, технологии, экономика, банки